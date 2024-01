Secretaria Municipal de Educação realiza formação com auxiliares de sala de aula

As 702 auxiliares de sala de aula dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) estão passando, nesta terça-feira (30), por formação continuada na Escola Municipal Aruanda, nos turnos manhã e tarde. As auxiliares são profissionais da educação que trabalham nos CMEIs, em parceria com o corpo docente, a supervisão educacional e a gestão, colaborando com as atividades diárias, viabilizando as ações de educação e cuidado das crianças desde bebês, sob a orientação da professora.

A formação está sendo acompanhada pela secretária de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), América Castro, pela secretária executiva Luciana Dias e pela Diretoria de Ensino, Gestão e Escola de Formação (Degef), Profª Drª Clévia Carvalho. “A gente, em primeiro lugar, tem um diálogo aberto com quem está lá na unidade de ensino. Até nessas formações a gente escuta um pouco o que é que a gente vai ofertar a essas auxiliares de sala. Aí vem um agradecimento a todas elas que disseram sim de participar da formação. É por causa dessas qualificações que a gente vem obtendo muitos avanços na educação pública de João Pessoa”, ressaltou América Castro.

Todo o processo está sendo mediado pela equipe pedagógica do Departamento de Educação Infantil da Sedec. “Sempre iniciamos o ano letivo com a nossa Jornada de Formação de Educadores Municipais (Jofem), que é essa formação dos profissionais da nossa rede. E hoje é um privilégio muito grande a gente poder trazer essa formação com as diretrizes de como esse profissional deve trabalhar. Eles estão tendo a oportunidade de discutir entre eles, de tirar dúvidas com a professora, de compartilhar experiências. É um grande momento de pensar o ano de 2024”, disse a secretária executiva, Luciana Dias.

Quem está aproveitando cada momento da formação é Andréa Regina dos Santos, auxiliar de sala de aula no CMEI Terezinha Batista Oliveira de Lima, no bairro do Cristo. “A gente começa o ano letivo com essa formação para que possamos ter uma visão mais ampla para lidar com as crianças e toda a parte infantil, além de sabermos executar as diretrizes para cada dia. Estou gostando demais porque é mais um aprendizado para nós, algo muito gratificante”, destacou.

As práticas educativas nas instituições de educação infantil são complexas pela natureza do atendimento educacional que oferece articulando o educar e o cuidar. Neste sentido, para além das ações didáticas do professor, aspectos como higiene, nutrição, segurança, bem-estar e saúde estão presentes e integram as ações educativas e formativas do CMEI.

Neste contexto, há um conjunto de providências didáticas, técnicas e operacionais que precisam ser desenvolvidas de forma contínua e responsável para cada profissional, de acordo com as funções e atribuições que lhes são pertinentes.

“Tantas são as atribuições dessas profissionais, mas cada uma criativamente e amorosamente as realizam, sempre somando esforços no sentido de alcançar uma educação de qualidade, multiplicando carinho, respeito e gentileza. Gratidão por todo o bem semeado e por toda a dedicação cultivada dia a dia nas atitudes de cada uma de vocês para com as crianças”, disse a chefe do Departamento de Educação Infantil da Sedec, Sonally Lima.