O que se sabe sobre tiros em shopping de João Pessoa

Um homem foi preso após tiros serem registrados no início da tarde desta sexta-feira (12) na praça de alimentação do Mangabeira Shopping, em João Pessoa. Uma mulher morreu e outras duas pessoas foram feitas de refém após os tiros no shopping, de acordo com informações da Polícia Militar.

Veja o que se sabe sobre os tiros em shopping de João Pessoa até o momento: