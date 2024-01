Prefeitura investe em drenagem e pavimentação de ruas e soluciona problema de alagamento no Parque das Águas

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), está fazendo uma série de investimentos na rede de drenagem da Capital. O resultado destas ações preventivas já foi testado com as chuvas que ocorreram nos últimos dias – mais de 74 mm desde a última quarta-feira (10). Pontos históricos que registravam alagamentos como nas proximidades do Parque das Águas, em Mangabeira, hoje não apresentam mais problemas. Os investimentos em drenagem passam R$ 14 milhões.

O Parque das Águas era um dos pontos mais críticos da cidade. A atual gestão realizou intervenções importantes no local, concluiu a obra e levou solução para o problema enfrentando pela população.

Outra ação importante no local, que também ajudou a solucionar os recorrentes alagamentos, foi a pavimentação de ruas. Só no entorno do Parque foram calçadas 14 vias, todas seguindo o padrão da gestão do prefeito Cícero Lucena, que consiste em pavimentar ruas com drenagem, calçadas padronizadas, acessibilidade para o cadeirante e para o idoso, além de piso tátil para o deficiente visual.

“Nós fizemos um grande investimento no Parque das Águas. Só de drenagem no canal que passa pelo local foram investidos mais de R$ 5 milhões, sem contar as ruas que foram pavimentadas. Toda vez que chovia mais de 20 mm na região as casas alagavam, coisa que não acontece mais. Estamos trabalhando para solucionar este problema em vários pontos da Capital”, destacou o secretário executivo da Seinfra, Luciano Pereira.

O esforço da Prefeitura é reconhecido pela população. O comerciante José Candido dos Santos, que reside na Rua Comerciante José Candido dos Santos há quatro anos está satisfeito com o serviço de drenagem e o calçamento que chegou à sua rua, que fica em frente ao Parque das Águas. Segundo ele, eram recorrentes os alagamentos no local.

“Antes era uma dificuldade imensa, toda vez que chovia alagava praticamente todas as casas da rua. Muito vizinhos já perderam móveis, eletrodomésticos e até carro. Eu mesmo já perdi mercadorias e outras coisas da minha casa. Graças a Deus a Prefeitura verificou a nossa realidade, fez as intervenções e, por enquanto, tudo está resolvido”, contou o comerciante.

O aposentado João Lima, que reside na Rua Euclides Alcântara Lira, que fica em frente ao Parque das Águas, também celebrou o fim do problema de alagamentos. “Aqui era um lamaçal toda vez que chovia. Agora a nossa rua está calçada e não tivemos mais esse problema”, contou.

Ainda em Mangabeira, bairro mais populoso da Capital, outro ponto de constantes alagamentos era na Avenida Hilton Souto Maior, nas proximidades do Mangabeira Shopping. O problema ficou no passado e, hoje, moradores, comerciantes e motoristas que passam por aquela importante via, não sofrem mais com o problema.

Outros pontos que receberam importantes intervenções na rede de drenagem são os seguintes: Rua Francisco Leocádio Ribeiro Coutinho (próximo ao Bessa Shopping), Viaduto nas proximidades do Manaíra Shopping, Rua Radialista Nilton Francisco dos Santos Junior (próximo ao Detran do Valentina), entre outras.

Além dos locais citados, a Secretaria de Infraestrutura também realiza serviços diários em diversos bairros da Capital, sempre com o intuito de prevenir e solucionar problemas em toda a rede de drenagem. São ações de limpeza e desobstrução de galerias, remoção de entulhos e colocação de grelhas.

Atendimento – As demandas da população para os serviços da Secretaria de Infraestrutura devem ser solicitados por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ – ferramenta para dispositivos móveis, que possibilita ao cidadão acessar todos os serviços da Prefeitura de forma mais ágil, segura e sem a necessidade de sair de casa.