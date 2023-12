Pesquisa do Procon-JP para preços de combustíveis registra que a gasolina se mantém entre R$ 5,470 e R$ 5,790

O preço da gasolina comum na Capital para pagamento à vista vem se mantendo desde a semana passada entre R$ 5,470 (Posto Elesbão – Água Fria) e R$ 5,790 (Postos Opção – Torre e 99 – Ruy Carneiro), registra pesquisa comparativa para preços de combustíveis realizada pelo Procon-JP. O produto mostra média de R$ 5,601, variação de 5,9% e diferença de R$ 0,32. Clique aqui e confira a pesquisa completa

Para pagamento no cartão, o preço da gasolina comum está sendo praticado entre R$ 5,560 e R$ 5,990, o mesmo encontrado no produto aditivado, com o menor sendo comercializado nos postos Almeida (Novais) e o maior nos postos 99 (Epitácio Pessoa) e Free Way (Ruy Carneiro). A pesquisa foi realizada em 109 postos que estavam em atividade no dia 6 de dezembro.

Álcool – Já o álcool apresenta alta de R$ 0,14 no menor preço, saindo de R$ 3,590 para R$ 3,730 (Ferrari – Centro), com o maior mostrando redução de R$ 0,20, caindo de R$ 4,290 para R$ 4,090 (Ataíde Bezerra – Torre e Free Way – Ruy Carneiro). A média no preço do etanol está em R$ 3,861, a diferença em R$ 0,41 e a variação em 11%.

S10 – O levantamento do Procon-JP constata que o diesel S10 é outro combustível que vem mantendo o preço há uma semana e oscila entre R$ 5,790 (postos Novo Millenium – Bessa, Quadramares e Opção – Manaíra e Epitácio Pessoa – Tambauzinho) e R$ 6,290 (Deville – Água Fria, Select – Tambaú e Free Way – Ruy Carneiro). A diferença está em R$ 1,02, a média em R$ 5,964 e a variação em 17,6%.

Diesel comum – O diesel comum também manteve o mesmo menor preço da semana passada, R$ 5,750 (Independência – Tambiá e Expressão – Torre), mas o maior mostra uma redução significativa, caindo de R$ 6,990 para R$ 5,990 (Frei Damião – Ipês e FX – Bessa). A média do produto está registrada em R$ 5,875, a diferença em R$ 0,93 e a variação em 16,2%.

GNV – Outro combustível que vem mantendo o mesmo preço nas duas pontas é o Gás Natural Veicular (GNV) e está sendo comercializado entre R$ 4,450 (Z – Jardim Cidade Universitária e Ale – Geisel) e R$ 4,460 (8 postos). O Procon-JP esteve em 10 revendedores do produto que estavam em funcionamento no último dia 6 de dezembro.

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa – www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP – www.proconjp.pb.gov.br