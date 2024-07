‘meus hobbies consegui transformar em negócio’

Plínio Almeida conversou com Peter Jordan no Mercado em Movimento..

Não se pode falar em empreendedorismo na internet no Brasil sem lembrar, de cara, de um nome: Peter Jordan. O carioca, fundador de sites como Cifras e Letras e dos canais Ei Nerd e Nerd de Negócios, no Youtube, é uma máquina de sucesso. Produzir conteúdo sobre a cultura pop rendeu ao influencer mais de 80 milhões de seguidores em todos os perfis e canais e mais de 4 bilhões de visualizações dos conteúdos só na maior plataforma de vídeos do mundo. De quebra, ainda é fundador e sócio do Imagineland, o maior evento de cultura pop do Norte-Nordeste, realizado em João Pessoa e que chegou à segunda edição em 2024 com uma gama de atrações nacionais e internacionais do cinema, da música, dos games, quadrinhos, etc. Plínio Almeida conversou com Peter Jordan no Mercado em Movimento. Veja a entrevista completa abaixo.

O criador de conteúdo lembrou do início da jornada online, quando morava em Petrópolis-RJ, trabalhava na capital Fluminense e tinha poucas horas por dia, quando voltava para casa, para alimentar o primeiro site. De forma pioneira e inovadora, Jordan disponibilizava cifras gratuitamente para quem queria aprender ou praticar um instrumento. “Fui criando. Eu criei cifras simplificadas, cifras pra canhoto, aí eu botava desenho pra cavaquinho, pra piano, pra teclado e fui fazendo pra flauta (…) tudo eu”, lembrou Peter.

O influencer também se notabiliza pelos cursos em que ensina aos alunos a trabalhar e sustentar exclusivamente com a internet. Uma das formas de ganhar dinheiro é com as visualizações dos conteúdos gerados para um canal do Youtube. Mas Peter alerta que existem muitas formas de fazer uma boa grana. “Você consegue monetizar trezentos e sessenta graus. Então, você pode, sim, vender publicidade por você mesmo, você pode vender o seu próprio produto, você pode ser afiliado, você pode lançar produto. Você ganha autoridade que, com o tempo, vai te colocar em outro patamar”.

Com tantos sites, canais e perfis de redes sociais, Jordan criou uma empresa para ser o guarda-chuva de todos os empreendimentos. Tem uma grande equipe de especialistas trabalhando para ele, o que deixa tempo para que o empresário possa estar sempre criando novos negócios. Um deles é o Imagineland, que chega à segunda edição na capital paraibana com muita força, bem maior que a estreia no ano passado, segundo Peter.

“A gente aumentou tipo dez vezes. Ali vai ter muito mais artistas, a gente tá com mais talents (artistas) este ano do que tinha ano passado. A gente tá com o dobro de talents agora. A praça de alimentação tá maior. E a parte do Imagine League (campeonato de jogos online) tá com o maior telão que já teve no Brasil. A gente tá com a maior premiação que teve no Norte/Nordeste até hoje”.

Sobre o futuro, o produtor de conteúdos online garante que a Imagineland vai continuar acontecendo em João Pessoa, com perspectivas de grande crescimento. E que já tem novos projetos nacionais engatilhados. O autodeclarado nerd, que um dia queria apenas ter um site para ajudar outros músicos a tocar, hoje detém um grupo pujante no universo online, com muitos produtos, uma família engajada no processo e colaboradores empolgados em crescer com tudo isso.

Para ver a entrevista completa, basta acessar o vídeo ou escutar nos agregadores de podcast.