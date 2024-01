‘Campeões do Amanhã’ revela talentos do esporte em João Pessoa e colhe frutos desde 2021

Reportagem por Max Oliveira

O ‘Campeões do Amanhã’ é um projeto que surgiu há pouco mais de duas décadas. Na época, revelou nomes que renderam bastante para o esporte paraibano, como uma fera da natação: Kaio Márcio de Almeida. O tempo passou e, atualmente, é o próprio ex-atleta quem comanda o programa, que é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Recreação.

Desde 2021, a ação voltou a promover jovens atletas em 19 modalidades, da natação à ginástica, da canoagem ao triatlon. Também possui esportes coletivos, com destaque para o futebol, basquete e vôlei. Talentos são revelados na capital paraibana.

“Fico muito feliz em poder ver que o projeto funciona muito bem, atende a um número de crianças que já é considerado um sucesso pelas nossas projeções”, afirmou Kaio Márcio.

Destaques e conquistas

Só esse em 2023, alunos do projeto conseguiram façanhas como a conquista de 56 medalhas no Mundial BJJ Pro de jiu-jitsu, realizado em Fortaleza, além de 24 medalhas no Campeonato Paraibano da mesma modalidade.

Na ginástica rítmica, Jhennyffer Souza conquistou três medalhas na etapa estadual dos Jogos Escolares.

Em 2022, a natação do projeto venceu 23 das 24 provas disputadas no Festival Infantil Estrela do Nado.

O projeto também está reforçando a Paraíba em modalidades como vôlei, com a convocação de Raquel Nunes (líbero), de 12 anos; Maria Luiza Martins (ponteira), de 16 anos; e Graziela Lira (ponteira), de 17 anos.

Papel social

Com todas esse potencial, os jovens podem seguir sonhando em alcançar todos os objetivos possíveis, até mesmo o lugar mais alto do pódio. A Sejer acredita que o esporte também cumpre um papel social importante, como ferramenta capaz de proporcionar mais oportunidades na vida de futuras gerações.

“Tenho certeza que o caminho está sendo bem trilhado, a gente tem condições de ampliar cada vez mais esse projeto, trabalhando com qualidade”, concluiu Kaio Márcio.

Para participar de qualquer uma das modalidades, basta comprovar matrícula em uma escola. A Sejer prioriza estudantes da Rede Municipal de Ensino, mas o projeto também acolhe alunos de outras redes. Basta comparecer em algum dos locais.

Confira as modalidades que estão com atividades no momento:

Basquete

Ginásio Neuza Gonçalves Brandão, Bancários

Segunda e quarta: 13h30 às 15h

Ginásio Neuza Gonçalves Brandão, Bancários

Segunda, quarta e sexta: 8h às 10h

Ginásio Neuza Gonçalves Brandão, Bancários

Terça e quinta: 8h às 10h

Ginásio Neuza Gonçalves Brandão, Bancários

Segunda, quarta e sexta: 16h às 18h

Unipê, Água Fria

Terça e quinta: 16h às 18h

Centro de Referência da Juventude, Mangabeira

Segunda, quarta e sexta: 19h

Unipê, Água Fria

Terça e quinta: 16h

Centro Administrativo Municipal, Água Fria

Segunda, quarta e sexta: 7h30 às 10h30 e 14h às 17h

Unipê, Água Fria

Segunda, quarta e sexta: 7h30 às 9h30

Segunda a sexta: 14h às 17h

Praia do Bessa

todas as terças e quintas-feiras, entre 5h30 e 7h

Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria

Unipê, Água Fria

Segunda, quarta e sexta: 15h às 17h

Terça e quinta: 9h às 10h

Ginásio Hermes Taurino, Mangabeira

Segunda e sexta: 8h às 11h e 14h às 16h20

Unipê, Água Fria

Segunda e quarta: 14h30

Estádio Wilsão, Mangabeira

Quarta e sexta: 7h30 às 10h

Campo dos Bancários

Terça e quinta: 7h30 às 9h30

CT Ivan Tomaz, Valentina

Terça e quinta: 15h às 17h

Três Lagoas, Oitizeiro

Sábado e domingo: 8h às 11h30 e 14h às 17h

Praia do Cabo Branco, em frente ao Sesc

