Hospital Municipal Santa Isabel fecha 2023 com mais de 4 mil cirurgias realizadas

07/01/2024 |

08:00 |

3

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) encerrou 2023 com resultados positivos. Especialista em cirurgias de média e alta complexidade, a unidade realizou 4.401 procedimentos cirúrgicos, um aumento de mais de 860 cirurgias em relação ao ano de 2022, devolvendo saúde e garantindo mais qualidade de vida aos pacientes atendidos.

Especialidades como cirurgia geral e urologia foram os procedimentos mais demandados. Ao longo do ano foram realizados 1.349 procedimentos na área de cirurgia geral; 861 de urologia; 550 de ginecologia; 446 de coloproctologia; 345 de vascular; 256 de cabeça e pescoço; 223 de mastologia; e 166 de plástica, entre outras.

Os números mostram um dado importante. O hospital praticamente dobrou a quantidade de cirurgias realizadas durante 2019, período pré-pandemia, quando foram realizadas 2.538 cirurgias.

A diretora-geral do Santa Isabel, a médica Adriana Lobão, comemorou os números alcançados. “2023 foi o ano da saúde implementada pela Prefeitura de João Pessoa. Foram vários serviços disponibilizados à população, entre eles a ampliação das cirurgias. O hospital cumpre com o seu papel de ajudar na prevenção e tratamento de várias doenças da população”, destacou.

Entre os usuários que fizeram cirurgias na unidade hospitalar no ano passado está o universitário Rodrigo Veríssimo da Silva, de 18 anos, que ainda está se recuperando do procedimento realizado no final de dezembro. “Deu tudo certo, o atendimento foi ótimo e estou me recuperando bem. Em breve vou voltar para a consulta de retorno”, disse Rodrigo.

Os pacientes são encaminhados ao hospital pela Central de Regulação do Município, onde são avaliados por um especialista durante a consulta ambulatorial e encaminhados para os procedimentos necessários.