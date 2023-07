Participação Popular

Eleições de conselheiros regionais e municipais do programa ‘Você Prefeito’ marcam ações do primeiro semestre da SEPP

01/07/2023 | 17:00 | 66

A Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP) encerra o primeiro semestre de 2023 dando sequência ao ciclo participativo do programa ‘Você Prefeito’, com a renovação do conselho geral para o biênio 2023-2025. Ao todo foram eleitos 209 conselheiros regionais e 28 conselheiros municipais. A solenidade de posse acontecerá no próximo dia 5 de julho, às 19h, no teatro do Sesi Armando Monteiro Neto, nas Trincheiras.

Para o secretário da pasta, Thiago Diniz, esta renovação garante que os representantes de bairros e comunidades continuem sendo ouvidos e atendidos em suas demandas através do programa para melhorar a qualidade de vida dos locais onde moram.

“As eleições realizadas no primeiro semestre mostram a força desta ferramenta, além da confiança e credibilidade dada pela população. Também ressalta o compromisso que a gestão do prefeito Cícero Lucena tem com os moradores de João Pessoa”, afirmou o secretário Thiago Diniz.

Seguindo o regimento interno da SEPP, foram realizadas um total de 28 reuniões ordinárias. Os encontros são fundamentais para o diálogo entre povo e gestão, onde os conselheiros podem apresentar propostas de melhorias e indicar as prioridades para suas regiões. As reuniões também funcionam como prestação de conta sobre o que a Prefeitura de João Pessoa tem feito pela cidade.

Como uma secretaria que atua na base, com representantes de bairros e comunidades, a SEPP foi fundamental para ações e programas da gestão como parceira de outras secretarias. Houve grande mobilização popular para as ações Pão e Leite (Sedes) e Feirão da Empregabilidade (Sedest), que atenderam centenas de pessoas.

Ainda no primeiro semestre, a Secretaria iniciou o planejamento do projeto ‘Cuidando do Futuro’, que prevê a implementação de oficinas de formação em educação ambiental, economia criativa e formação cidadã junto com forte participação dos conselheiros e chefias de articulação regional.

Já o projeto ‘Cuidando de quem cuida’, voltado para o autocuidado e autoestima de mulheres e homens, foi realizada em vários eventos com, pelo menos, 50 ações. O projeto conta com serviços de embelezamento como corte de cabelo, massagem, esmaltação, limpeza de pele, entre outros.

“Todas as ações realizadas no primeiro semestre já mostram que vamos ter um trabalho mais intenso nos próximos seis meses, com a realização das audiências públicas. Avaliamos o semestre como muito positivo, pois mais uma vez conseguimos envolver mais a população em torno das políticas públicas e da democracia participativa”, disse Thiago Diniz.