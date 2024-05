CREFISA E VASCO TERÃO MAIORIA NA SAF SE 777 VENDER 30%

Por MRNews



Crefisa Faz Oferta pela Compra de Ações do Vasco: Negociação Não é Iniciada por Josh Wander

Recentemente, surgiram informações de que a Crefisa, patrocinadora master do Palmeiras, teria feito uma oferta para a compra de 30% das ações da 777, empresa que detém parte do Vasco. No entanto, segundo relatos, Josh Wander, presidente da 777 Partners, optou por não abrir negociação sobre a proposta.

Essa recusa em negociar sugere uma confiança por parte do grupo na capacidade de cumprir com os compromissos financeiros estabelecidos previamente. A 777 Partners está envolvida em um acordo com o Vasco que prevê a remessa de 270 milhões de reais até dezembro de 2025. Caso não haja o cumprimento dessa obrigação, o clube tem a possibilidade de retomar 51% das ações da empresa por um valor simbólico.

Apesar das controvérsias envolvendo a 777 Partners, incluindo processos judiciais por quebra de acordos nos Estados Unidos e na Inglaterra, o ex-presidente do Vasco, Jorge Salgado, demonstrou confiança no cumprimento do acordo. Ele argumenta que o Vasco teria condições de obter sucesso em parte das pretensões caso optasse por negociar de forma amigável.

No entanto, há divergências entre alguns conselheiros e a diretoria atual do Vasco quanto à forma de atuar na fiscalização do contrato com a 777 Partners. Enquanto alguns defendem uma abordagem mais amigável, outros têm uma visão mais crítica e desconfiada em relação à parceria.

A possível retomada do controle acionário da 777 pelo clube abre espaço para a busca de novos investidores e a reestruturação do modelo de parceria. No entanto, esse processo pode levar tempo e gerar incertezas em relação ao futuro do clube, principalmente em termos de planejamento para o segundo semestre.

No contexto atual, a postura da 777 Partners e a recusa em negociar com a Crefisa indicam uma confiança na continuidade do acordo vigente. Resta aguardar para ver como essa situação se desdobrará e qual será o impacto no futuro do Vasco da Gama.

**Betfair será a patrocinadora do Vasco: Acordo de 70 milhões por ano até dezembro de 2025**

O Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, anunciou uma parceria significativa com a renomada casa de apostas Betfair. O acordo, que foi celebrado até dezembro de 2025, representa um marco importante para o clube, tanto em termos financeiros quanto de visibilidade.

O valor do contrato é impressionante: a Betfair concordou em patrocinar o Vasco com um montante anual de 70 milhões de reais. Esse investimento substancial não apenas fortalecerá as finanças do clube, mas também proporcionará recursos adicionais para o desenvolvimento de suas atividades esportivas e sociais.

A parceria com a Betfair oferece uma série de benefícios para o Vasco. Além do aporte financeiro significativo, o clube terá a oportunidade de ampliar sua presença no mercado nacional e internacional, aproveitando a visibilidade da marca da casa de apostas em diversas plataformas e eventos esportivos.

Para a Betfair, associar-se a um clube tão icônico quanto o Vasco da Gama representa uma estratégia inteligente de marketing esportivo. Através dessa parceria, a empresa terá acesso a uma base de fãs leais e engajados, além de fortalecer sua imagem como uma marca comprometida com o esporte e o entretenimento.

O impacto desse acordo não se limita apenas ao cenário esportivo. Com o apoio financeiro da Betfair, o Vasco terá mais recursos para investir em sua infraestrutura, programas de base e iniciativas sociais, beneficiando não apenas o clube, mas também a comunidade ao seu redor.

Em resumo, a parceria entre o Vasco da Gama e a Betfair representa uma união estratégica que promete trazer benefícios mútuos para ambas as partes. Com um contrato de patrocínio generoso e uma marca globalmente reconhecida ao seu lado, o Vasco está bem posicionado para alcançar novos patamares de sucesso tanto dentro quanto fora dos gramados.