Republicanos formaliza apoio à reeleição de Cícero Lucena e deve blindar gestão na ALPB

A cúpula do Republicanos se reuniu neste domingo (5) para oferecer apoio formal ao prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), em seu projeto à reeleição, em 2024. O partido, que fez parte do arco de aliança de Cícero nas Eleições 2020, foi um dos mais vitoriosos nas eleições passadas, com 8 deputados estaduais e três federais, além de ter contribuído para a reeleição do governador João Azevêdo (PSB) e a eleição de Efraim Filho (União) ao Senado.

A antecipação do apoio, a um ano e 7 meses das eleições, vai facilitar a governabilidade de Cícero não apenas na Câmara Municipal, com a adesão de Marmuthe Cavalcanti à base, como também na Assembleia Legislativa da Paraíba.

O plenário da ALPB tem sido palco de bombardeios sobre o alargamento da orla da capital por parte deputados ‘de olho’ na sua cadeira, como Luciano Cartaxo (PT), Cida Ramos (PT) e Wallber Virgolino (PL). O presidente da Casa, o Republicanos Adriano Galdino, já tem feito a defesa de Cícero. Agora fará mais oficialmente.

Antecipadamente, Cícero agradeceu o aceno do Republicanos em apoio ao seu projeto de reeleição. “Nossa prioridade segue sendo a de fazer uma João Pessoa cada vez melhor, cuidando das pessoas e é gratificante ver o apoio dos Republicanos para que possamos seguir nesta caminhada”, disse, logo após a reunião.

Angélica Nunes

Jornalista formada pela UFPB, com bacharelado em Direito (Unipê). Atua na cobertura política no Jornal da Paraíba, na CBN e nas TVs Cabo Branco e Paraíba.

Laerte Cerqueira

Doutor em Comunicação (UFPE), professor do Mestrado em Jornalismo da UFPB. Autor do livro A Função Pedagógica do Telejornalismo (Insular, 2018). É repórter, editor e comentarista político das TVs Cabo Branco e Paraíba e CBN/PB.

