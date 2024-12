Azul promove jogo beneficente em Cajazeiras com presença de ex-jogadores de Flamengo e Vasco

A cidade de Cajazeiras, no Alto Sertão da Paraíba, receberá uma ação solidária promovida por um de seus filhos ilustres. Acontece que o ex-goleiro Azul, que defendeu as cores do Vasco, no fim dos anos 90, vai realizar um jogo beneficente em parceria com o Museu do Futebol de Cajazeiras.

O jogo acontecerá no dia 11 de dezembro, a partir das 19h30, no Estádio Higino Pires Ferreira. Além de Azul, Donizete Pantera, que também atuou pelo Vasco, e Pimentel, que defendeu o Flamengo, também serão atrações da ação beneficente.

A entrada para o jogo será 1kg de alimento não perecível. Durante o evento, acontecerá também alguns sorteios. Entre os prêmios estão camisas oficiais de Vasco e Flamengo. Para concorrer nesta ação, o torcedor deve pagar a quantia de R$ 15, junto ao ingresso social.

Outras informações podem ser consultadas no site oficial do evento, clicando aqui. Em 2025, o futebol profissional de Cajazeiras será movimentado apenas no segundo semestre do ano, quando o Atlético-PB disputará a 2ª divisão do Campeonato Paraibano. Até lá, o futebol amador e beneficente ganha espaço para ocupar a agenda do esporte na cidade sertaneja.

