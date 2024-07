onde assistir, escalações prováveis e estatísticas

ASA x Treze é o próximo desafio do Galo na Série D do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Fantasma de Alagoas está marcada para o próximo domingo (28), às 16h, no Estádio Municipal Arapiraca. O confronto é o primeiro entre as equipes, que duelam novamente no jogo de volta, no Estádio Amigão, em Campina Grande.

ASA x Treze, pela Série D. Arte/Cisco Nobre

Classificado na liderança do Grupo 3, o Treze, agora, enfrentará o 4º colocado do Grupo 4. Devido à melhor posição na tabela, o Galo da Borborema decidirá o confronto em casa. Para a segunda fase, o Alvinegro chega após vencer o Santa Cruz-RN, por 2 a 0.

Ao todo, o time de Campina Grande acumula nove vitórias, quatro empates e uma derrota. O Treze também conta com o 3º melhor ataque da Série D. No entanto, para o primeiro jogo contra o ASA, o Galo da Borborema não contará com Wallace Pernambucano, que cumprirá suspensão pelo 3° cartão amarelo.

Daniel Vieira / Treze FC

No outro lado do confronto, o ASA empatou com o CSE, na 1ª fase da competição. No entanto, o Fantasma de Alagoas se classificou devido ao saldo de gols, em que contou com um gol a mais que o Tricolor Palmeirense. Até aqui, o clube de Alagoas soma seis vitórias, três empates e cinco derrotas.

Estatísticas dos times

ASA : 14j | 6v | 3e | 5d | 15gm | 13gs | 2sg

: 14j | 6v | 3e | 5d | 15gm | 13gs | 2sg TREZE : 14j | 9v | 4e | 1d | 28gm | 9gs | 19sg

Dia, local e hora de ASA x Treze

Dia : 28/07

: 28/07 Hora : 16h

: 16h Local : Estádio Municipal Arapiraca

Transmissão

Onde assistir : TV ASA

: TV ASA Onde ouvir : a CBN Paraíba traz todas as emoções da partida na voz de Edson Maia , que terá os comentários de Afonso Carlos . As reportagens serão feitas por Marcos Siqueira .

: a traz todas as emoções da partida na voz de , que terá os comentários de . As reportagens serão feitas por . Onde acompanhar : uma hora antes da partida começar, o ge entra em campo com o Tempo Real .

Escalações prováveis

ASA : Bruno; Paulinho, Hitalo Rogério, Roni Lobo e Gabriel; Colina, Weskley e Didira; Keliton, João Cabral e Júnior Viçosa. Técnico : Ranielle Ribeiro.

: Bruno; Paulinho, Hitalo Rogério, Roni Lobo e Gabriel; Colina, Weskley e Didira; Keliton, João Cabral e Júnior Viçosa. : Ranielle Ribeiro. TREZE : Igor Rayan; Lucas Mota (Van), Leonan, Naylhor e Airton; Coppetti, Marquinhos e Yamada; Thiaguinho, Jefinho e Thiago Alagoano. Técnico : Waguinho Dias.

Arbitragem

Árbitro principal : Marcos Mateus Pereira (CBF/MS)

: Marcos Mateus Pereira (CBF/MS) Assistente 1 : Marcelo Grando (CBF/MS)

: Marcelo Grando (CBF/MS) Assistente 2 : Diego dos Santos Ruberdo (CBF/MS)

: Diego dos Santos Ruberdo (CBF/MS) Quarto árbitro : João Paulo dos Santos Nascimento (CBF/AL)

Dia a dia do Treze

Elenco do Treze recebeu folga após a vitória sobre o Santa Cruz-RN.

Galo da Borborema se reapresentou durante a tarde, realizando treinos regenerativos e táticos.

O Alvinegro treina em dois períodos, no Presidente Vargas.

Elenco galista realizou treinamentos durante o período da tarde.

Treze viaja para Alagoas, onde enfrenta o ASA, no Estádio Municipal Arapiraca.

