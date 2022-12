Temporariamente

Semob-JP altera trânsito e transporte no bairro de Gramame para obras em rede de drenagem

13/12/2022 | 19:00 | 66

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP) precisou modificar, temporariamente, a circulação de veículos na Rua Agricultor Carlos Onofre da Nóbrega, no bairro de Gramame. A medida se fez necessária devido à execução de uma obra para implantação e manutenção da rede de drenagens por parte da Companhia de Água e Esgotos (Cagepa). Com isso, a operação de trânsito e transporte público na via foi modificada.

Com a obra provocando interdição total de um trecho da rua, os veículos de pequeno porte têm o acesso local liberado, ficando impedidos de passar apenas no trecho onde está acontecendo o serviço. No entanto, os ônibus ficaram impossibilitados de circular e, para amenizar os transtornos aos passageiros da linha 116, a operação do transporte público passou a percorrer as seguintes ruas: Antônio Berlarmino Santana, Desembargador João Santa Cruz de Oliveiras, Francisco Gomes Oliveira, Clênio Batista dos Anjos e Pintor Santa Rosa.

“De acordo com a empresa responsável pela obra, à expectativa é de que em até três dias, pelo menos uma das faixas da Rua Agricultor Carlos Onofre da Nóbrega deve ser liberada. Com isso, conseguiremos reduzir ainda mais os transtornos ao trânsito e transporte na localidade. Estamos com agentes da Semob-JP acompanhando o andamento do fluxo na região e em alerta para intervir mediante qualquer urgência”, ressaltou Expedito Leite Filho, superintendente de mobilidade da Capital.