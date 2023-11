Museu Brasileiro da Cannabis abre processo seletivo para submissão de obras de artes

O Museu Brasileiro da Cannabis abriu um processo seletivo para a submissão de obras de artistas de todo o Brasil nesta quinta-feira (9). As obras selecionadas serão expostas no Museu Brasileiro da Cannabis, em João Pessoa.

Segundo o edital, o museu busca promover a valorização e disseminação da cultura através das artes visuais, estimulando a reflexão e ampliação de perspectivas sobre a Cannabis.

Artistas de todo o país podem enviar suas obras de artes desde que elas abordam a Cannabis de maneira criativa e original. O documento afirma que podem participar:

Pinturas;

esculturas;

fotografia;

instalações;

performances; e

outras formas de expressão artística.

Os artistas selecionados terão suas obras em destaque no primeiro Museu da Cannabis brasileiro, contribuindo para a construção de um cenário cultural mais diversificado e enriquecedor.

Como se inscrever

As inscrições estão disponíveis desde 27 de outubro e podem ser feitas de forma gratuita a partir de um formulário. Serão aceitas inscrições de pessoas maiores de 18 anos de idade. Além disso, é preciso apresentar os seguintes documentos:

CPF e RG para Pessoas Físicas; e

CNPJ para Pessoa Jurídica.

Encaminhar no ato da inscrição portfólio adequado, enviar proposta de projeto artístico e informar caso o artista tenha um apoiador ou patrocinador.

As obras serão avaliadas por seu alto grau criativo, detalhamento e se contribuem significativamente para a disseminação de reflexões acerca da Cannabis.

Obras desclassificadas

Segundo o edital, as obras enviadas podem ser desclassificadas se em qualquer etapa do processo, sofram modificações sem aval do comitê organizador, assim como obras que apresentarem cunho de:

Radicalidade política;

Ofensa descarada a órgão ou pessoa pública;

Alto nível de Conotação sexual;

Teor preconceituoso de qualquer grau ou raiz.

Cronograma

Confira abaixo o cronograma do processo seletivo do Museu Brasileiro da Cannabis: