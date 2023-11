Seinfra instala iluminação especial em letreiro no Busto de Tamandaré e no Hospital Santa Isabel

09/11/2023 |

19:00

Em alusão ao Novembro Azul, mês dedicado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de próstata, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) iluminou, na cor azul, o letreiro João Pessoa no Busto de Tamandaré e a fachada do Hospital Municipal Santa Isabel. A iniciativa é uma forma de chamar a atenção da população para o tema.

O serviço, que foi executado pela Diretoria de Iluminação Pública (Dilup), já pode ser acompanhado pelas pessoas que passam pelos locais. “O Novembro Azul é de extrema importância para a conscientização das pessoas sobre a prevenção ao câncer de próstata. Por isso, nós tivemos a ideia de iluminar o letreiro e o Hospital Santa Isabel”, destacou Joyce Alves, diretora de Iluminação Pública.

O câncer de próstata é o segundo tipo mais incidente na população masculina em todas as regiões do Brasil, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. No Brasil, estimam-se 71.730 novos casos de câncer de próstata, por ano, para o triênio 2023-2025. Atualmente, é a segunda causa de óbito por câncer na população masculina, reafirmando sua importância epidemiológica no País.

Canal com a população – A população pode solicitar a Seinfra a manutenção da iluminação pública em ruas, praças e avenidas da Capital. O serviço deve ser pedido pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.