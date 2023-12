Psol define os três nomes que podem disputar a prefeitura de João Pessoa em 2024; confira

O Diretório do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), em João Pessoa, definiu que a legenda vai escolher o pré-candidato a prefeito de João Pessoa entre três nomes que se colocaram à disposição para disputa eleitoral em 2024. São eles: Alexandre Soares de Melo, Celso Batista e Ulisses Barbosa.

Na plenária, na qual nomes foram apresentados, a militância do partido conheceu as trajetórias políticas.

As candidaturas foram muito bem recebidas pelos filiados, pois os três reúnem as credenciais para representar o projeto político defendido pelo Psol, fruto da militância individual e coletiva, expressa na defesa dos direitos, das liberdades democráticas e das lutas contra as desigualdades, exploração e opressões”, destacou o Diretório, em nota enviada à imprensa.

Na plenária municipal, além das candidaturas majoritárias também foram apresentadas as candidaturas proporcionais. Os nomes apresentados, segundo o diretório, refletem as lutas e portanto a trajetória política do partido no município.

“Esse é um momento muito positivo e feliz do PSOL em João Pessoa, estamos diante de 03 pré-candidatos que através de suas militâncias representam o melhor que o PSOL tem, além de estarem preparados para assumir a prefeitura da capital paraibana e fazerem uma gestão voltada para à redução das desigualdades sociais, buscando uma cidade mais justa e solidária”, declarou Camila Guerra, atual presidente do partido em João Pessoa.

Segundo os dirigentes, no início do próximo ano serão realizados debates com a colaboração da militância do Psol para construir a plataforma política eleitoral que será defendida no pleito municipal.

“O ciclo de debates Direito ao Futuro em João Pessoa tem como objetivos oferecer às candidaturas majoritária e proporcionais, elementos, a partir de eixos programáticos, que expressem às necessidades da população pessoense e ainda que possa contribuir com a preparação política e organizativa do Psol no município de João Pessoa. Os temas estarão centrados na análise das condições de vida e trabalho da população pessoense, destacando aspectos das desigualdades econômicas e sociais, debatendo o Plano Diretor da cidade, os direitos e as políticas sociais, assim como as opressões étnico-raciais, de gênero e de classe”, registrou o partido.

A Direção Municipal entendeu que é preciso manter o diálogo com os demais partidos do campo popular, no sentido de reafirmar a unidade da esquerda em João Pessoa.

“As pré-candidaturas expostas indicam nitidamente que o Psol possui em seus quadros militantes qualificados que podem certamente representar o programa político do partido, assim como contribuir com uma possível candidatura de unidade da esquerda pessoense”, concluiu.