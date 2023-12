Alunos da Escola do Teatro Bolshoi chegam a João Pessoa para passar festas de fim de ano com os familiares

15/12/2023 |

16:30

Após um ano de muito estudo e dedicação as 12 crianças da Rede Municipal que estudam na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em Joinville (SC), vão poder passar o Natal e Ano Novo junto dos familiares. Eles desembarcam em João Pessoa na madrugada do domingo (17) e só vão retornar para o Bolshoi em 28 de janeiro. Eles chegarão juntamente com a mãe social.

“Para a coordenação fica aquela sensação de trabalho bem feito, de missão cumprida e que realmente esse projeto tem tudo para continuar. O prefeito Cícero Lucena e a secretária da Educação, América Castro, querem dar mais opções, mais oportunidades para essas crianças. Se ela tem o talento, será oportunizado e valorizado e, assim, ela poderá desenvolver tudo isso na escola do Bolshoi. Daqui a um tempo teremos grandes bailarinos representando João Pessoa pelo mundo”, disse a representante da Escola do Teatro Bolshoi em João Pessoa, Fernanda Albuquerque.

As crianças vão chegar cheias de histórias e poder contar para os familiares como está sendo todo o processo de ensino/aprendizado, tanto na escola de ensino regular como na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil.

A sala de balé clássico, por exemplo, é dividida em barra central e barras laterais. Quem faz aula na barra central são os melhores alunos da turma do segundo ano, dois deles são alunos de João Pessoa. Outros dois fazem aula nas barras laterais. “Isso mostra o quanto nossos meninos realmente têm talento e que estão evoluindo muito bem. E no ensino regular eles também estão tendo uma boa evolução”, completou Fernanda.

Parceria – A parceria entre a Escola do Teatro Bolshoi e a Prefeitura de João Pessoa teve início em 2002, durante a segunda gestão do prefeito Cícero Lucena, e retomou em 2021.