Atividade física

Prefeitura segue com inscrições abertas para projetos gratuitos de assessoria de corrida e de natação no mar

05/07/2023 | 14:00 | 50

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), continua com as inscrições abertas para os projetos de assessoria de corrida e de natação no mar, na Praia do Bessa. As atividades acontecem todas as terças e quintas-feiras, entre 5h30 e 7h, de forma gratuita para a população.

“Temos a natação no mar de 5h30 às 6h30 e a corrida de 6h às 7h. Ficamos satisfeitos em ter esses serviços para moradores daquela região e até outros que vêm de outros lugares para participarem. Temos professores da Secretaria de Esportes muito qualificados e que fazem os nossos projetos elevarem o nível. É muito interessante gerar mais saúde e qualidade de vida aos pessoenses com os projetos que estamos desenvolvendo”, comentou o secretário da Sejer, Kaio Márcio.

A dona de casa Maria Luzaíde Souza faz parte do projeto de natação no Bessa desde a ativação no fim de maio. Ela elogiou a iniciativa da Prefeitura de João Pessoa em oferecer esse serviço para a população.

“Fazer natação no mar, em grupo, é uma atividade muito prazerosa, além dos benefícios para a saúde, que são muitos, incluindo a boa interação social que esse esporte proporciona. Uma relação intensa e satisfatória. Adoro esse projeto. Fico grata por ter essa oportunidade”, disse Maria Luzaíde.

Já Sony Lelis, que integra a assessoria de corrida, começou no polo da Praia do Cabo Branco há menos de um ano e depois migrou para o Bessa. A empresária destacou os avanços que teve com o suporte dos professores.“Fazer parte da assessoria de corrida tem ajudado bastante a alcançar as minhas metas pessoais, a desenvolver meu potencial de forma segura, com profissionais habilitados, me permitindo ganho em saúde e bem estar. Desde que comecei passei pelo 5 km, evoluí para 10 km, avancei para 15 km em uma prova linda e desejada que foi a São Silvestre em 2022 e agora busco 21 km. Quero fazer minha primeira meia maratona que com dedicação e as orientações dos professores Ricardo, Luiz e Natan tenho a confiança que irei conseguir neste ano”, concluiu Sony Lelis.