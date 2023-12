Cícero emenda agenda na COP 28 com reuniões em Paris, na França

O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (PP), está desde o dia 30 de novembro cumprindo agenda em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde participa da 28ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU), a COP 28.

Em um dos últimos painéis que participou na COP 28, em João Pessoa, o gestor apresentou informações que, segundo ele, fizeram de João Pessoa uma das cidades que mais avançaram na arborização urbana.

De acordo com o gestor, a capital paraibana recebeu o selo ‘Cidades Árvores do Mundo’ (Tree Cities of the World) – título concedido pela Organização para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO/ONU) e a Fundação Arbor Day (USA), que reconhecem as boas práticas da Capital no plantio e cuidado com árvores.

Cícero Lucena também debateu a conquista de mais desafios nessa área com o presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana – SBAU, o paraibano Sérgio Chaves, que também está na Conferência.

De acordo com Portal da Transparência da prefeitura, Cícero já está em Paris, na França. Chegou ontem (07) e fica até a próxima terça-feira (11), onde participa de reuniões na Agência Francesa de Desenvolvimento.

As tratativas com a AFD, que já estão acontecendo desde o ano passado, são para viabilizar financiamento para modernizar o sistema de transporte da capital, com a implantação de corredores de Cruz das Armas, Pedro II, Epitácio Pessoa e 2 de Fevereiro.

Segundo a prefeitura, os dois primeiros já estão contemplados em convênio entre o Governo do Estado e AFD. Já as avenidas Epitácio Pessoa e 2 de Fevereiro são justamente os que serão executados pela Prefeitura de João Pessoa. Os quatro corredores vão contar com terminais de integração.

Mobilidade no Centro – Também está previsto no projeto uma intervenção na área central de João Pessoa melhorando sensivelmente a mobilidade na região com a criação de anéis centrais para circulação de ônibus elétricos; circulação de anel perimetral para circulação de veículos de carga; criação de sistema cicloviário; e adequação de 20 vias com o conceito de ruas completas (vias com prioridades para pedestre e compartilhadas entre bicicletas e veículos com velocidade controlada).

