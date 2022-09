Em ruas e avenidas

Semob-JP revitaliza sinalização e garante mais segurança para o tráfego de veículos e pedestres

23/09/2022 | 13:00 | 14

Garantir a segurança viária para os condutores de veículos e, principalmente, para os pedestres, parte mais vulnerável nas relações de trânsito, este é o objetivo da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP). Para isso, trabalha e investe na manutenção e qualidade da sinalização de trânsito, vertical e horizontal, de ruas e avenidas na cidade.

Nesta sexta-feira (23), a Divisão de Sistema Viário (DSV) da Semob-JP revitalizou a faixa de pedestre, localizada na Rua Alfredo Coutinho de Lira, no Pedro Gondim. Na Rua Orestes Lisboa, lateral do Hospital de Emergência e Trauma, a sinalização divisora de fluxos foi revitalizada, mantendo os veículos circulando com segurança na faixa delimitada. Placas de sinalização também foram substituídas no Pedro Gondim.

A equipe da DSV também trabalhou na quinta-feira (22). A sinalização vertical e horizontal de ruas da orla foram revitalizadas, garantindo a perfeita visualização pelos condutores de veículos e a segurança viária nestes locais, evitando acidentes e preservando vidas. Também na quinta-feira (22), no Quadra Mares, a Rua Maurício de Araújo Gama Filho, recebeu pintura nova em toda a sua extensão.