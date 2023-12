Detalhes da ponte Cabedelo-Santa Rita-Lucena serão apresentados nesta segunda-feira; confira

Serão apresentados, nesta segunda-feira, os detalhes da ponte que vai ligar as cidades de Cabedelo, Santa Rita e Lucena, sobre o Rio Paraíba. O governo do estado, responsável pela obra, espera reduzir, significativamente, os problemas de tráfego e congestionamento na BR-230 e melhorar a logística de entrada e saída de bens e serviços pelo Porto de Cabedelo.

No momento da apresentação, nesta segunda-feira (11), às 10h, em solenidade no Teatro Paulo Pontes, do Espaço Cultural, o governador João Azevêdo vai autorizar a licitação da denominada Ponte do Futuro.

De acordo com o governo, serão investidos R$ 500 milhões e a expectativa é que, após a conclusão, sejam eliminados gargalos logísticos e o turismo no Litoral Norte da Paraíba seja fortalecido. A previsão inicial era de R$ 350 milhões com recursos próprios.

No evento, nesta segunda, o governador deve esclarecer se o projeto ainda será tocado com recursos próprios ou se há possibilidade de ser realizada uma PPP. A ponte integra a lista de projetos constantes no Plano Estadual de Parceria Público-Privada do Estado da Paraíba, em vigor desde janeiro de 2021 no estado.

Gargalos atuais

No caso da questão comercial, atualmente a circulação de veículos pesados, especialmente os ligados ao transporte de cargas do Porto de Cabedelo, causa transtornos na Região Metropolitana da Capital, incluindo congestionamentos, acidentes de trânsito e aumento na poluição ambiental

Também prejudicam a qualidade de vida dos cidadãos e a atividade econômica, afeta a atratividade da região para investimentos.

Além do impacto econômico, a construção da ponte deixará a zona urbana da região metropolitana com melhor mobilidade, menos acidentes de trânsito, menores índices de poluição ambiental e melhor qualidade de vida para os habitantes locais. Outro benefício importante será a redução no tempo de viagem”, destaca nota do governo do estado.

Em outubro, o governador João Azevêdo (PSB) determinou a desapropriação de terrenos no entorno da BR-230 e do Rio Paraíba para a construção do Complexo Rodoviário de Acesso ao Porto de Cabedelo, que inclui uma ponte ligando Cabedelo, na região Metropolitana de João Pessoa, a Lucena, no Litoral Norte paraibano. O decreto que declarou a utilidade pública da área.

Iremos soltar o edital para contratação da empresa até dezembro e, com certeza, será entregue ainda em meu governo. Uma ponte com extensão de 2.200 metros”, afirmou o governador, recentemente.

À época, disse ainda que a ponte deve fazer a ligação próxima à praia do Jacaré, onde tem as marinas, com o outro lado, no acesso à PB-06, que liga Santa Rita a Forte Velho. O projeto prevê a ponte sairá da Praia do Jacaré até Lucena, e em seguida para BR-101 em Santa Rita. A obra facilitará, por exemplo, os caminhoneiros que precisam deslocar do Porto de Cabedelo até a rodovia. Agora, não será mais necessário passar por todo área urbana de João Pessoa.

Atualmente, quem precisa se deslocar de Cabedelo a Lucena precisa usar a balsa. Já os caminhões que saem do Porto de Cabedelo precisam atravessar toda Cabedelo, passar por João Pessoa e seguir viagem em sentido a Recife ou Natal, passando por Bayeux e Santa Rita.

A construção de uma ponte ligando Cabedelo a Lucena já foi anunciada em governos anteriores, mas nunca avançou.