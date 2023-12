Prefeitura atendeu quase 1,5 mil alunos no projeto ‘Navegando pela história da Paraíba’

O projeto ‘Navegando pela história da Paraíba’, colocado em prática pelas Secretarias de Turismo (Setur) e de Educação e Cultura (Sedec) de João Pessoa, beneficiou quase 1,5 mil alunos de escolas da rede pública. As atividades desse ano foram encerradas nesta sexta-feira (15) com a participação de 64 alunos da Escola Bilíngue Dom José Maria Pires.

A iniciativa levava quinzenalmente grupos de alunos para um passeio de catamarã pelo Rio Paraíba, oportunidade em que participam de aulas práticas com informações históricas e geográficas da região e como a região é explorada através da pesca e do turismo.

As atividades envolveram alunos dos 7ª, 8ª e 9ª anos do ensino fundamental, que os tira das salas de aulas e os coloca em campo e integra as ações do programa Prefeito Amigo da Criança. Em 2023, o projeto teve início em agosto.

De acordo com Daniel Rodrigues, secretário de Turismo, o projeto foi uma experiência exitosa e que surpreendeu pelo interesse dos alunos e, principalmente, das escolas que participaram das atividades. Para 2024, a ideia será ampliar o número de escolas e alunos, criando um calendário mais amplo para atender a grande demanda.

“Estamos felizes pelo sucesso do projeto, porque tem criado o sentimento de pertencimento entre alunos e professores. Nós, gestores públicos das áreas de Turismo e Educação e Cultura, temos que incentivar esse tipo de atividades porque esses alunos são repassadores de informações dentro e fora de casa, ampliando o círculo de conhecimento e saber’, pontuou o secretário.

Passeio – Durante a atividade desta sexta-feira, os alunos embarcaram na praia fluvial do Jacaré, às 8h30. O roteiro seguiu rumo ao Estuário do Rio Paraíba. Em seguida, o grupo teve como destino a Fortaleza de Santa Catarina, contando um pouco de sua história e a importância no processo de colonização da Capital paraibana. A programação contou ainda com visita à foz do Rio Paraíba, o Porto e o Dique de Cabedelo e ao Forte Velho.

Daniele Duarte, diretora da empresa ‘A Bordo Turismo Pedagógico’, idealizadora do projeto, disse que durante todo o período de permanência dos alunos embarcados no catamarã, há interação com os guias de turismo cadastrados e com os biólogos, que passam informações até sobre o bioma existente às margens do Rio Paraíba.

Na atividade de encerramento, a responsabilidade ficou a cargo da equipe formada por Ulisses Muniz, Danielle Duarte, José Alberto, Jorge Harrison e Leonardo Grise.