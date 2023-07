Momentos de lazer

Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa comemora Dia dos Avós com passeio para alunos

22/07/2023 | 17:00 | 43

O Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa (CRMPI), administrado pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc), vai comemorar o Dia dos Avós, comemorado na próxima quarta-feira (26), com uma programação de dois dias de passeios com os alunos do local.

Foto RafaelPassos-Secom/JP

Na quarta-feira, os idosos participarão de diversas atividades no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho, a partir das 14h30. Já na quinta-feira (27), também às 14h30, o grupo participará do Chá Cultural da Estação Cabo Branco, atividade que tem como objetivo proporcionar um momento maior de descontração, arte e lazer, encerrando também a programação festiva do Dia dos Avós.

“Esta é uma data que precisa ser comemorada para lembrar a importância das pessoas mais queridas e respeitadas no núcleo da família, que são os avós. Eles exercem um papel importante na vida de todos nós, devido a experiência e sabedoria que acumulam ao longo dos anos, dedicação e amor”, destacou o coordenador do Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa, monsenhor Ednaldo Araújo.

A origem do Dia dos Avós – A escolha de 26 de julho para celebrar o dia dos avós possui origem bíblica. A data foi instituída pelo Papa Paulo VI, no século XX, para homenagear os pais de Maria, mãe de Jesus, chamados Ana e Joaquim.

Serviço – O CRMPI funciona na Rua Ana Guedes Vasconcelos, s/n, bairro Altiplano Cabo Branco – ao lado da Escola Superior da Magistratura da Paraíba. Durante todo o ano oferece programação gratuita com várias atividades voltadas para as pessoas a partir dos 60 anos: hidroginástica, aeróbica, alongamento, oficina da memória, artesanato, câmbio, ginástica gerontológica e dinâmica de grupo, além de atendimento com nutricionista, psicólogos e assistente social, incluindo o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.