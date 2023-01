Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 51 milhões

Compartilhe















A Mega-Sena não teve nenhuma aposta vencedora no sorteio realizado na quarta (18) e, com isso, o prêmio acumulou e, para o próximo sorteio, a Mega para um prêmio acumulado e estimado em R$ 51 milhões.

As dezenas sorteadas na quarta (18) foram: 02 – 06 – 10 – 14 – 34 – 56. No sorteio de quarta, a quina teve 156 ganhadores e cada um vai receber R$ 31.797,29. Os 9.200 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 671,49 .

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, de acordo com a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, segundo a Caixa.

