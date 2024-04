Mais de 50 vagas bolsas de graduação, mestrado e doutorado internacionais são abertas na PB

Mais de 50 bolsas de graduação, mestrado e doutorado internacional foram anunciadas pelo governo da Paraíba nesta segunda-feira (1º). As oportunidades fazem parte de três editais do Programa Paraíba Sem Fronteiras (PBsF).

Os editais estarão disponíveis nesta terça-feira (2), no site da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, em fapesq.rpp.br.

Veja abaixo mais detalhes sobre as bolsas e como concorrer a elas.

Bolsas de graduação

Para a graduação, estão sendo ofertadas 31 vagas, distribuídas da seguinte forma:

11 vagas para a Universidade Mondragón, na Espanha;

20 vagas para o Centro Universitário Warwickshire College And University Centre, no Reino Unido.

Para Mondragón, o candidato receberá apoio financeiro para instalação, deslocamento, saúde, material didático e serviços consulares. Estão destacadas as áreas de engenharias e tecnologia; educação; comunicação; humanidades e negócios.

Já para o Centro Universitário Warwickshire College e a University Centre, as vagas são para as seguintes áreas: Negócios e Gestão; Redes de Computadores e Cibersegurança; Desenvolvimento e educação nos primeiros anos; Horticultura Sustentável. Para Warwickshire College And University Centre, o candidato receberá mensalidade e auxílio para permanência, deslocamento, instalação, saúde e material didático.

Nessa modalidade, podem participar da seleção estudantes de instituições de ensino superior públicas da Paraíba que aderiram ao programa Paraíba sem Fronteiras, a exemplo de Instituto Federal da Paraíba (IFPB), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e Universidade Estadual da Paraíba (UEPB).

Bolsas de mestrado e doutorado

Para mestrado e doutorado sanduíche são 20 vagas, sendo 10 para cada um. Para a pós-graduação, podem participar da seleção estudantes de universidades públicas e da Unipê e Facene/Famene.

Para as bolsas referentes ao mestrado sanduíche, o período de mobilidade deverá ter duração máxima de 90 dias, podendo ser menor do que isso.

Já para as bolsas referentes ao doutorado sanduíche, o período de mobilidade deverá ter duração máxima de 180 dias, podendo ser menor ou prorrogável pelo mesmo período.

Os valores concedidos cobrirão despesas de manutenção do bolsista no país de destino como: mensalidade; auxílio permanência; auxílio deslocamento; auxílio Instalação; auxílio seguro-saúde.

Como se inscrever nas bolsas

Para se inscrever, o estudante deve preencher o formulário disponível no SIGFAPESQ, em https://sigfapesq.ledes.net/, e apresentar um plano de estudos, modelo disponibilizado no sistema de inscrições da Fapesq. Os benefícios não dependem das condições socioeconômicas dos candidatos.

O início das atividades no exterior está previsto para o segundo semestre de 2024 para a maioria dos cursos. A duração máxima é de um semestre acadêmico.