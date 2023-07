Falcon x Sousa: onde assistir, horário e escalações pela Série D 2023

Compartilhe















A Série D do Campeonato Brasileiro vira uma página e chega à fase de mata-mata. Falcon x Sousa será um dos jogos da 2ª fase da competição. A partida está marcada para o próximo sábado (29), a partir das 16h, na Arena Batistão, em Aracaju.

O Falcon foi o último classificado do Grupo 4 da Série D, que foi equilibrado do início ao fim. Com cinco vitórias, quatro empates e cinco derrotas na competição, o Carcará somou 19 pontos na 1ª fase. A classificação veio na última rodada, após vencer o já classificado Retrô por 2 a 1 fora de casa.

Já o Sousa garantiu a sua classificação com uma rodada de antecedência. Nos 14 jogos da 1ª fase, o Dinossauro teve oito vitórias, dois empates e quatro derrotas, acumulando 26 pontos e avançando à 2ª fase como 1ª colocação do Grupo 3. A classificação do time sousense foi garantida no empate em 1 a 1 contra o Pacajus. Seu último resultado, que assegurou a liderança, foi a vitória por 4 a 0 contra o Globo FC.

Transmissão de Falcon x Sousa

Onde acompanhar em tempo real: uma hora antes de a bola rolar, o ge.globo entrará em campo atualizando todas as emoções do jogo lance a lance.

Dia, horário e local

Dia : 29/07

: 29/07 Horário : 16h

: 16h Local: Arena Batistão, em Aracaju

Últimas escalações

Falcon

Thiago Passos, Julinho, Davi, Gonçalves (João Victor) e Marcinho; Ronald (Carlos Alberto), Natan (Renilson) e Ricardinho (Theo Maia); Erivelton, Erik (Guilherme) e Neto. Téc.: Luciano Quadros.

Sousa

João Vitor, Guilherme Lucena, Flávio Nunes, Marcelo Duarte (João Rafael) e Hérick Maceió (Leozinho); Alexandre Aruá, Histone (Maycon Rangel) e Carlos Vitor (Gabriel Popó); Luis Henrique, Gustavo Henrique (Nathan Silva) e Arthur Santos. Téc.: Renatinho Portiguar.

Arbitragem

Árbitro principal:Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Assistente 1:Mateus Olivério Rocha (RS)

Assistente 2:Fagner Bueno Cortes (RS)

Quarto árbitro: Michael Vinicius Santos Freitas (SE)

