Menção honrosa

João Pessoa ganha prêmio da Azul Viagens como destaque nacional em vendas

06/04/2023 | 18:00 | 41

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), fechou com chave de ouro a participação na décima edição do WTM LA 2023 – WTM Latin America – evento realizado em São Paulo nesta semana – com a conquista do Prêmio Arara Azul, concedido pela Azul Viagens, operadora de turismo da Azul Linhas Aéreas. A capital paraibana recebeu a Menção Honrosa pelo desempenho nas vendas do destino. De acordo com a operadora, foi a cidade brasileira que mais cresceu em vendas no ano de 2022, alta de 61% no número de passageiros em relação ao ano anterior.

Para o secretário de Turismo, Daniel Rodrigues, o prêmio para João Pessoa representa um intenso trabalho que a prefeitura tem feito para tornar a capital paraibana um dos melhores destinos do Brasil. “Estamos sempre priorizando ações de promoção, a exemplo das realizadas em parceria com a Azul Viagens e a companhia aérea, o Governo do Estado e o trade turístico”, afirmou.

O Prêmio Arara Azul é um reconhecimento aos principais parceiros e representantes do setor pelo desempenho alcançado ao longo de 2022. O Prêmio Arara Azul premiou os profissionais e empresas em diversas categorias, que fizeram parte dos indicados em dois tópicos: produtos e comercial. O evento foi realizado no Bluenote, localizado na Avenida Paulista, nesta quarta-feira (5), após o fim da WTMLA 2023, em São Paulo.