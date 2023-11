Profissionais de saúde alertam sobre a importância da vacinação e da atualização da caderneta

Dando continuidade com a assistência preventiva de vacinação, os profissionais de saúde da rede municipal de João Pessoa seguem, nesta quarta-feira (8), alertando e ofertando os imunizantes que protegem contra Influenza, Covid-19 e todas as vacinas que fazem parte do Calendário Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde.

As vacinas são administradas nas unidades de saúde da família, Centro de Imunização e nas Policlínicas Municipais. Há também dois pontos fixos localizados no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, e no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230, que atendem de segunda a sexta-feira das 12h às 21h, facilitando a vida do usuário que não pode ir até um serviço de saúde durante o horário comercial.

Covid-19 – Para crianças, o esquema vacinal é indicado a partir dos seis meses de idade, a segunda dose aos 30 dias e a terceira dose com 60 dias, com imunizantes Pfizer-BioNTech baby. Já a vacina bivalente é destinada aos maiores de 18 anos, desde que tenham completado o esquema vacinal primário (duas doses ou dose única). É necessário um período de 4 meses desde a última aplicação para poder receber o imunizante. O público-alvo são pessoas acima de 18 anos, além de pessoas com deficiência, imunocomprometidas e com comorbidades acima de 12 anos, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde. Todos os imunizantes disponíveis das campanhas ativas (Covid-19 ou Influenza) podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais.

Documentação – Para ter acesso à vacina contra Covid-19, o usuário deve apresentar um documento oficial e o cartão de vacina, que comprove outras doses do imunizante, além do Cartão SUS. Já para receber a vacina contra Influenza e demais do calendário de rotina, é importante levar o cartão de vacina, Cartão SUS e um documento oficial do usuário.

Vacinação domiciliar – A vacinação domiciliar é destinada as pessoas acamadas e restritas ao leito. Para ser atendido é necessário fazer agendamento ligando para o número (83) 98645-7727. As vacinas são disponibilizadas nos domicílios de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta quarta-feira (8):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Roger III, Cruz das Armas IV, Anayde Beiriz e Jardim Planalto

Policlínicas Municipais e Centro Municipal de Imunização

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)