Botafogo x Athletico-PR ONDE ASSISTIR AO VIVO, ESCALAÇÕES E PALPITES, BRASILEIRÃO 2024 SÉRIE A, HOJE (19/06)

A partida entre Botafogo x Athletico-PR é válida pelo Brasileirão da série A DE 2024, também chamado de Betano Brasileiro. A bola rola hoje (19/06) às 19 HS (horário de Brasília). Assim, a partida tem Botafogo como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A Série A COMEÇOU em ABRIL e deve terminar apenas em Dezembro de 2024.

Entretanto, a transmissão das partidas da Série A do Brasileirão serão, a princípio, transmitidas, todas elas pelo Grupo Globo, e, este ano, A Furacão TV e a CAZÉ TV também vão transmitir jogos do Athlético Paranaense.

Botafogo 2 x 1 Athletico-PR

Botafogo x Athletico-PR: Luta pela Liderança do Brasileirão

Em um confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. O duelo é válido pela 10ª rodada da competição, com o Botafogo na ponta da tabela com 19 pontos, seguido de perto pelo Athletico-PR, que ocupa a quarta posição com 17 pontos.

**Onde Assistir:**

No Brasil, o jogo será transmitido pelo Sportv e pelo Premiere. Para os espectadores internacionais, a partida estará disponível em plataformas como Fanatiz Canada e Fanatiz USA.

**Retrospecto Histórico:**

Os times já se encontraram 56 vezes, com o Botafogo levando a melhor em 27 ocasiões contra 20 vitórias do Athletico-PR e nove empates. No último encontro entre as equipes, eles empataram em 1 a 1.

**Forma Atual das Equipes:**

Botafogo vem de uma sequência positiva com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, enquanto o Athletico-PR busca recuperação após três derrotas e um empate.

**Desfalques e Escalações:**

O Botafogo tem vários desfalques devido a lesões e luto na família de Tiquinho Soares, que pode retornar para este jogo. O Athletico-PR também tem ausências significativas, incluindo suspensões e convocações para a Copa América.

**Previsão:**

Ambas as equipes entram em campo buscando a vitória para consolidar ou alcançar a liderança do Brasileirão. Com ambos os times mostrando força no campeonato, espera-se um jogo disputado e emocionante.

