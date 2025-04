Orquestra Jovem da Paraíba inicia temporada com destaque para música de ópera, jazz e estreia mundial — Governo da Paraíba

Depois do belo concerto da Orquestra Sinfônica da Paraíba no dia 27 de março, agora será a vez da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba iniciar a Temporada 2025 com uma apresentação que tem como destaques música de ópera, jazz e uma estreia mundial. Será na quinta-feira da Semana Santa, dia 17 de abril, às 20h30, na Sala de Concertos Maestro José Siqueira, no Espaço Cultural.

Com regência do maestro Luiz Carlos Durier, o concerto terá a participação do pianista Lucas Bojikian como solista. A entrada é gratuita, mas serão distribuídos ingressos a partir das 19h, na bilheteria da rampa 4. Serão 500 ingressos, podendo ser entregues dois por pessoa.

Os jovens músicos abrem a apresentação com a abertura da ópera “Djamileh”, do compositor francês Georges Bizet. O jazz vem em seguida, com “Variações I Got Rhythm”, do americano George Gershwin, que terá a participação do solista Lucas Bojikian ao piano.

Este concerto de abertura da temporada da Orquestra Jovem também terá estreia mundial. É a música “Destiny’s Call”, do músico pessoense Filype Negreiros. O público vai conferir ainda a execução da “Suíte Jocelyn nº 1”, peça mais conhecida do francês Benjamin Godard, com três movimentos: Prelúdio – Adagio, Entreato – Moderato quasi allegretto, e Carillon – Moderatto.

Para encerrar a noite, a orquestra vai tocar a “Suíte Mississipi (A Tone Journey)”, composição do americano Ferde Grofé, com os seguintes movimentos: Father of Waters – Andante majestoso, Huckleberry Finn – Allegro moderato (scherzando), Old Creole Days – Andante sostenuto e Mardi Gras – Allegro.

“A OSPB Jovem inaugura a Temporada 2025 com um repertório inédito em nossa cidade e uma estreia mundial. A nossa expectativa é que o público ame as lindas e empolgantes músicas do concerto”, disse o maestro Durier.

“O concerto inicia com a Abertura da Ópera Djamileh, de Georges Bizet, que conta a história de uma escrava que conquista, com suas artimanhas, a atenção e o amor do rico e esnobe sultão Harum”, explicou.

“O solista é o excelente pianista Lucas Bojikian, que prontamente aceitou o convite para tocar as Variações ‘I Got Rhythm’, de George Gershwin, oriunda do musical ‘Um Americano em Paris’. A música é espetacularmente empolgante e nos remete aos musicais da Broadway. Lukas tem grande carreira como pianista solista, professor e co-repetidor de ópera na preparação de cantores. Atributos artísticos importantes para um solista”.

O maestro ressaltou a responsabilidade da estreia mundial de “Destiny’s Call” (O Chamado do Destino), do jovem compositor Filype Negreiros, atualmente bacharelando em Composição Musical pela UFPB, mas que já teve a experiência de estudar na Örebro Universitet, na Suécia. “A música de Filype é impactante, com ideias minimalistas, sonoridades fortes e ritmo marcante, traçando uma narrativa trágica sobre a guerra, cujo desfecho inevitável é anunciado já na introdução, conduzindo o ouvinte por um percurso sonoro repleto de tensão, conflito e fatalidade”.

Durier explicou fatos de “Jocelyn”, ópera romântica de Benjamin Godard. “É baseada no romance em verso homônimo de Alphonse de Lamartine, que tem como personagem a figura masculina no papel principal, coisa muita rara em se tratando de ópera. Apresentaremos a Suíte nº 1, com os temas principais da obra”.

Ele destacou ainda a composição de Ferde Grofé, “Suíte Mississipi”, em quatro movimentos, que finaliza a noite em grande estilo. “O movimento de abertura, ‘Pai das Águas’, é uma evocação ampla e abrangente sobre a grandeza natural do rio, retratado em uma sábia melodia. O segundo movimento é o retrato muito espirituoso de ‘Huckleberry Finn’, repleta de humor. ‘Old Creole Days’ é o movimento mais tranquilo, uma doce elegia e emocionante canção que evoca uma oração dos negros na Louisiana. ‘Mardi Gras’ é repleta de travessuras exuberantes e canções folclóricas. As emoções nos levam orgulhosamente para um cenário do carnaval de Nova Orleans, encerrando a noite entusiasticamente”, comemorou o maestro Durier.

“Solar com a Orquestra Jovem da Paraíba é como uma grande confraternização”, disse o pianista Lucas Bojikian. “Tenho muita admiração pelo trabalho do maestro Durier. Seu papel na formação de jovens músicos de orquestra é de extrema importância para o mundo da música na Paraíba”, destacou. “Fazer música com a nova geração de músicos bastante talentosos é muito gratificante, além de enriquecedor, por poder compartilhar mais dessa energia jovem e maleável na forma de interpretar”.

O pianista disse ter certeza de que a plateia vai gostar muito da obra escolhida pelo maestro Durier. “I Got Rhythm é um tema muito conhecido de um musical de Gershwin, talvez as pessoas não recordem apenas pelo nome, mas vão lembrar assim que ouvirem. Neste caso, vamos interpretar um gênero musical muito usado no período clássico da história da música que são as ‘Variações’. Consiste no uso de um tema sendo executado de várias formas diferentes, podendo mudar o tempo, a quantidade de notas musicais ou sua tonalidade, mas em todos os casos o tema principal tem que estar presente de alguma forma. Portanto é uma obra bastante vibrante e desafiadora”, comentou.

O regente

O maestro Luiz Carlos Durier, paraibano de João Pessoa, é o regente titular da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba há 27 anos e foi regente titular da Orquestra Sinfônica da Paraíba durante nove anos.

Concluiu o ensino superior de música nos cursos de Licenciatura e Bacharelado na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e desde que chegou à Escola Estadual de Música Anthenor Navarro (EEMAN), em 1991, lidera atividades de educação musical, ensinando Musicalização, Viola e Música de Câmara e Regência.

Na sua trajetória, Durier conduziu a OSPB na gravação ao vivo do CD da cantora Marinês e sua Gente, e ainda do DVD Sivuca e os Músicos Paraibanos. Regeu ainda apresentações de artistas populares com a Orquestra Sinfônica da Paraíba e Orquestra Jovem, a exemplo de Ângela Rô, Arnaldo Antunes, Tico Santa Cruz e Renato Rocha (Detonautas), Flávio José, Genival Lacerda, Alcione, Toninho Ferragutti, Geraldo Azevedo, Dominguinhos, Zélia Duncan, Zé Ramalho, Cátia de França, Nathalia Bellar e Chico César.

No ano de 2012, o maestro recebeu a Comenda de Honra ao Mérito do Rotary Internacional, pelo brilhante desempenho profissional frente à OSPB.

O solista

Lucas Bojikian (pianista) – Iniciou seus estudos de piano aos 5 anos de idade, na cidade de Bauru, São Paulo. Sua formação pianística contou com a orientação de Regina Damiatti, Eda Pinto, Neusa Maria Ferreira, Miriam Braga, Nely de Alencar, André Rangel, Marisa Lacorte, Luciana Noda, Mauro Dilema e Ana Telles. É bacharel em piano pelo Instituto de Artes da Unesp.

Tem experiências que incluem atuação como pianista na formação de euritmistas, ensino de piano, correpetidor de óperas (incluindo as do prestigiado Festival de Ópera do Teatro Amazonas), musicais da Broadway, orquestra, coro e solista.

Desde 2015, atua como pianista colaborador concursado do Departamento de Música da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), onde tem realizado diversos recitais de música de câmara em colaboração com professores e alunos. Desde 2023 trabalha na Escola Estadual de Música Anthenor Navarro (EEMAN), desenvolvendo um trabalho como professor de piano do curso regular e técnico, como professor de canto coral do curso técnico e pianista colaborador.

Entrada – A entrada para o concerto é gratuita, mas só terão acesso as pessoas que retirarem o ingresso na bilheteria da rampa 4, que estará aberta às 19h. Os idosos, cadeirantes e demais pessoas com dificuldade de locomoção têm entrada acessível na lateral da Sala de Concertos, ao lado do palco da Praça do Povo, onde também serão entregues os ingressos para esse público. O programa deste concerto estará disponível na bio da página da OSPB no Instagram: @orquestra.ospb.

Serviço

Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba

1º Concerto Oficial da Temporada 2025

Regência: Maestro Luiz Carlos Durier

Solista: Lucas Bojikian (piano)

Dia: 17 de abril (quinta-feira)

Hora: 20h30

Local: Sala de Concertos Maestro José Siqueira, Espaço Cultural

Entrada: Gratuita, mas é necessário retirar ingresso na bilheteria a partir das 19h