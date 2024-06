Prefeitura realiza I Meeting de Educação Física a partir desta terça-feira

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação (Sejer), promove a partir desta terça-feira (18) até a quinta-feira (20), o I Meeting de Educação Física. O evento, que será realizado no Auditório do Centro Universitário (Unipê), vai reunir alunos e profissionais da área de Saúde e Educação Física em busca de conhecimento e troca de experiências, e acontece sempre das 19h às 20h.

A proposta é totalmente gratuita e acessível aos interessados. A reunião vai contar com uma seleção de palestras ministradas por reconhecidos docentes e especialistas nas áreas. O objetivo principal é proporcionar conteúdos atualizados e práticos, permitindo que os participantes se mantenham informados a respeito das últimas novidades.

Responsável pela conferência de abertura, o secretário de Juventude, Esporte e Recreação, Kaio Márcio, vai ministrar a palestra “Faça do seu suor sua piscina”. O gestor explica que o encontro será especial por contar com a participação dos profissionais de alto rendimento, que exercem o trabalho na Sejer e no Projeto ‘Campeões do Amanhã’. “Vamos contar, também, com demais ícones do esporte paraibano. Tenho certeza que serão três dias de muito aprendizado, muito esporte e que vão proporcionar um excelente conteúdo aos participantes”, comentou.

A realização do Meeting conta com o apoio do Centro Universitário de João Pessoa (Unipê) e do Serviço Social do Comércio (Sesc-PB). Momentos antes das palestras, vai haver um credenciamento para confirmação da participação. E logo após, os participantes receberão um certificado através da plataforma Even3.

Confira a programação

Meeting de Educação Física

Data: 18, 19 e 20 de junho

Horário: das 19h às 21h

Local: Auditório do Centro Universitário Unipê

Terça-feira (18)

Kaio Márcio – “Faça do seu suor sua piscina”;

Rossini Freire – “Periodização no treinamento no esporte”;

Zeca Florentino – “Iniciação na corrida de rua”.

Quarta-feira (19)

Silvana Nóbrega – “Hidroginástica no mercado de trabalho”;

Victor Amorim – “A carreira do personal trainer”;

Orranete Padilhas – “O polimento como estratégia de maximização da performance na natação”;

Pedro Almeida – “Preparação de atletas paralímpicos no atletismo”.



Quinta-feira (20)

Bruno Virginio – “Suplementos e alimentos ergogênicos no esporte”;

Douglas Cavalcante – “Monitorização de carga e treinamento”;

Jennifer Suassuna – “Disfunções posturais e sua relação com o surgimento das lesões”;

Leonardo Fortes – “Fadiga mental, carga de treinamento e risco de lesão”.