Não vai para o Chelsea! Sport anuncia venda de Pedro Lima para o Wolverhampton

Pedro Lima é a nova contratação do Wolverhampton. A confirmação foi feita pelo Sport, clube do lateral-direito. Vale lembrar que, anteriormente, o empresário do atleta informou que havia um acordo verbal com o Chelsea, o que tornava a venda do jogador a maior do futebol nordestino. Os valores da negociação entre o Rubro-Negro da Ilha do Retiro e o Wolves, por sua vez, ainda não foram divulgados.

Pedro Lima é 11ª maior venda da história de jogadores paraibanos. Sport Club do Recife

O presidente do Sport, Yuri Romão, que fará um pronunciamento explicando os detalhes da negociação. Pedro Lima ainda vai passar por exames médicos no Wolverhampton.

O então negócio com o Chelsea, pelos valores confirmados pelo empresário do aleta, tornaria Pedro Lima a 11ª maior venda entre jogadores paraibanos, além de se tornar a maior transação entre clubes do Nordeste.

Até aqui, o jogador soma 26 jogos com a camisa do Sport Recife, balançando as redes duas vezes, além de duas assistências.

Pedro Lima se junta à Matheus Cunha nos Wolves

Com a ida do lateral-direito para o Wolverhampton, o clube inglês contará com dois paraibanos em seu elenco. É que Pedro Lima se junta ao atacante Matheus Cunha, que foi o destaque da equipe na última temporada.

Pelo Wolves, Cunha marcou 36 gols e contribuiu com oito assistências ao longo de 36 partidas na última edição da Premier League.

Pedro Lima se junta à Matheus Cunha no Wolverhampton. Marc Atkins

Confira a nota do Sport sobre a negociação de Pedro Lima

O Sport Club do Recife comunica que celebrou acordo vinculante para cessão dos direitos econômicos e federativos do atleta Pedro Lima para o Wolverhampton Wanderers, da Inglaterra. O acordo está sujeito às condições de praxe, entre elas a aprovação do atleta em exames médicos conduzidos pelo clube Inglês.

O presidente Yuri Romão e o comitê gestor de futebol detalharão a operação em pronunciamento quando concluído todos os atos relacionados ao negócio.

