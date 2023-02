Produção própria

Hospital Municipal Santa Isabel renova enxoval e garante mais conforto aos pacientes e servidores

16/02/2023 | 19:30 | 72

A equipe de costura e serigrafia do Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) iniciou nesta quinta-feira (16), aproveitando o período pré-carnavalesco, a renovação do enxoval de toda a unidade. Estão sendo confeccionados lençóis, roupas hospitalares, lap cirúrgico e batas, que vão beneficiar todos os setores.

A produção, que garante a renovação do material utilizado por profissionais de saúde e pacientes, beneficiando tanto os servidores quanto os usuários da rede municipal, acontece após a remessa de tecidos feita pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A renovação do enxoval é feita periodicamente.

“Após a Secretaria Municipal de Saúde enviar tecidos para renovar nossos enxovais hospitalares, reunimos nossas equipes de costura e serigrafia, capitaneada pelo nosso coordenador de economato do hospital, Ilberto dos Santos, e imediatamente iniciamos a produção”, disse Ricardo Dellane, coordenador de Gestão de Pessoas do Hospital Santa Isabel.

Além de ser fundamental para o bom padrão de higiene do hospital, a renovação do enxoval garante mais segurança para profissionais e pacientes. “Todos esses setores serão beneficiados com a renovação dos enxovais. Daremos maior conforto para funcionários e, principalmente, para os nossos pacientes, usuários desses serviços”, completou Dellane.

Atualmente, o hospital tem seus leitos com alta taxa de ocupação, assim como alta rotatividade, e sempre garantindo o melhor atendimento aos pacientes.