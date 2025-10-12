domingo, outubro 12, 2025
veja quem conquistou o acesso para a Série B de 2026

admin1

Terminou a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. E com o desfecho dos quadrangulares do acesso, quatro torcidas estão em festa com as classificações dos seus times para a Série B de 2026. Garantiram o acesso: Londrina, São Bernardo, Ponte Preta e Náutico.

Lucas Cândido comemora classificação da Ponte Preta para a final da Série C 2025. (Foto: Marcos Ribolli/ PontePress)

O Grupo B do quadrangular contou com muita emoção e só teve a definição completa na última rodada. O Londrina terminou na ponta, com 10 pontos, depois de empatar em 1 a 1 com o São Bernardo.

Por sinal, o time paulista também subiu, ficando com a segunda colocação, com sete pontos, e superando o Floresta, terceiro colocado com a mesma pontuação, por causa do número de gols marcados. Além dos cearenses, o Caxias ficou de fora, terminando a fase na quarta posição.

Enquanto isso, o Grupo C também reservou fortes emoções. A liderança já estava garantida com a Ponte Preta, que cumpriu tabela na última rodada e ainda aproveitou para atrapalhar os planos do arquirrival Guarani. A Macaca venceu o Bugre por 2 a 0 e chegou aos 13 pontos.

A segunda colocação terminou com o Náutico, com oito pontos, e uma vitória sobre o Brusque por 2 a 1 com direito a um gol de pênalti na reta final do confronto. O time catarinense foi quarto lugar, com seis pontos, enquanto o Guarani ficou em terceiro, com sete pontos.

Com os acessos definidos, Guarani, Caxias, Floresta e Brusque vão novamente disputar a Série C em 2026. Já para quem subiu, ainda resta a decisão entre Londrina e Ponte Preta. Tudo para saber quem vai ser o campeão desta edição da Terceirona.

Veja como terminou a segunda fase da Série C 2025:

Grupo B

  1. Londrina, 10 pontos
  2. São Bernardo, 7p (4 gols marcados)
  3. Floresta, 7p (2 gols marcados)
  4. Caxias, 4p

Grupo C

  1. Ponte Preta, 13 pontos
  2. Náutico, 8p
  3. Guarani, 7p
  4. Brusque, 6p

