domingo, outubro 12, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

FESTA DOS COSTUREIROS 2022 AGITARÁ SÃO JOSÉ DO SERIDÓ NESTE SÁBADO

admin1

A Gestão Municipal de São José do Seridó voltará a realizar a tradicional Festa dos Costureiros. Na edição de 2022, o evento acontecerá neste sábado (21), na Praça de Eventos Edilza Dias, a partir das 22h e contará com animação de Evan Sanfoneiro, Rodolfo Lopes e Pedrinho Pegação.

“Ficamos muito felizes em voltarmos a realizar grandes eventos em nosso município, após a pandemia de COVID-19, que muito mudou nossa realidade”, destacou o prefeito Jackson Dantas.

Na visão do gestor municipal, a realização deste evento em homenagem aos costureiros de São José do Seridó é de grande importância, pois os profissionais das facções de costura são os principais responsáveis pelo sucesso econômico do município.

Você pode gostar também

Integrantes da Seap-PB participam de encontro virtual sobre saúde mental, atenção a pessoas que usam drogas e acesso à rede de serviços

admin1

Governo do Estado distribui 530 toneladas de sementes em toda a Paraíba — Governo da Paraíba

admin1

GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ LAMENTA O FALECIMENTO DE MANOEL SOARES DA COSTA

admin1