FESTA DOS COSTUREIROS 2022 AGITARÁ SÃO JOSÉ DO SERIDÓ NESTE SÁBADO

A Gestão Municipal de São José do Seridó voltará a realizar a tradicional Festa dos Costureiros. Na edição de 2022, o evento acontecerá neste sábado (21), na Praça de Eventos Edilza Dias, a partir das 22h e contará com animação de Evan Sanfoneiro, Rodolfo Lopes e Pedrinho Pegação.

“Ficamos muito felizes em voltarmos a realizar grandes eventos em nosso município, após a pandemia de COVID-19, que muito mudou nossa realidade”, destacou o prefeito Jackson Dantas.

Na visão do gestor municipal, a realização deste evento em homenagem aos costureiros de São José do Seridó é de grande importância, pois os profissionais das facções de costura são os principais responsáveis pelo sucesso econômico do município.