Morre idoso que ficou ferido após explosão de fossa em João Pessoa

Ewerton Correia/TV Cabo Branco

O idoso de 86 anos, identificado como José Manoel, morreu na tarde do domingo (5) após sofrer queimaduras durante uma explosão de fossa enquanto fazia a limpeza do local, no bairro dos Novais, em João Pessoa.

A informação foi confirmada pelo Hospital de Trauma de capital, onde ele estava internado desde a última quarta-feira (1º).

Segundo informações apuradas no local, José Manoel tentava desentupir uma fossa utilizando carbureto de cálcio quando houve uma forte explosão. Com o impacto, ele foi arremessado para o telhado da residência.

A explosão de fossa também causou danos na estrutura do imóvel. O muro da casa vizinha foi destruído e parte da lavanderia da residência onde o idoso morava ficou comprometida.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Com a ajuda de vizinhos, o idoso foi retirado do telhado, recebeu os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, foi encaminhado ao Hospital de Trauma.

De acordo com o Samu, José Manoel teve 27% do corpo queimado. Em boletim médico divulgado após o atendimento, o hospital informou que ele permanecia internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), recebendo cuidados intensivos, com estado de saúde considerado grave.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre velório e enterro da vítima.