Corpo de adolescente é encontrado no mar da praia de Barra de Gramame

(Foto: reprodução / TV Cabo Branco)

O corpo de um adolescente de 16 anos foi encontrado no mar da praia de Barra de Gramame, em João Pessoa, por volta das 3h da manhã desta segunda-feira (6), segundo o Corpo de Bombeiros. A identificação da vítima não foi divulgada.

O corpo foi localizado por pessoas que passavam pelas imediações da praia, já próximo à barreira, a cerca de 50 metros do ponto onde o adolescente teria se afogado.

De acordo com a polícia, dois adolescentes entraram no mar para tomar banho no último domingo (5) e um deles conseguiu sair da água, mas o outro não retornou. Pessoas que estavam no local ainda tentaram socorrer o jovem, mas perderam o adolescente de vista.

As buscas começaram ainda no domingo e seguiram durante a noite, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

A polícia informou que o caso será investigado e que o corpo vai passar pelos procedimentos legais para identificação oficial da vítima.