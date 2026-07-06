DEMURF e AAHPRUMS promovem reunião social com famílias do Residencial Rio Anhumas

Por MRNews



Nesta quarta-feira (1º), o Departamento Municipal de Regularização Fundiária (DEMURF), em parceria com a Associação de Apoio à Habitação Popular e Reforma Urbana de Mato Grosso do Sul (AAHPRUMS), promoveu uma reunião social com as 80 famílias contempladas no Residencial Rio Anhumas.

A ação faz parte das etapas previstas na legislação que rege os programas de habitação de interesse social e teve como objetivo orientar os futuros moradores sobre os procedimentos, direitos e deveres relacionados ao programa habitacional.

O encontro contou com ampla participação das famílias. A abertura foi conduzida pelo presidente da AAHPRUMS, Samuel Soares, enquanto o diretor do DEMURF, José Cavalheiro, representou a administração municipal e destacou a importância da participação das famílias em todas as etapas do processo.

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Na sequência, tiveram início as palestras ministradas pela equipe técnica da AAHPRUMS e pela equipe de assistência social do DEMURF. Durante as apresentações, foram abordados diversos temas relacionados ao programa habitacional, além de esclarecidas dúvidas sobre as próximas etapas do processo.

A reunião integra o trabalho social desenvolvido junto às famílias beneficiadas, contribuindo para que o processo de acesso à moradia ocorra de forma organizada, transparente e com o devido acompanhamento técnico e social.

A construção do Residencial Rio Anhumas integra o programa Minha Casa, Minha Vida, fruto da parceria entre o Governo do Brasil, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Bonito. O empreendimento representa mais um importante investimento na ampliação do acesso à moradia digna, proporcionando mais qualidade de vida, segurança e desenvolvimento social para as famílias contempladas.