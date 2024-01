Vigilância Sanitária orienta sobre a venda de alimentos e reforça fiscalização no verão e prévias de Carnaval

A Vigilância Sanitária de João Pessoa vai intensificar as fiscalizações em estabelecimentos como bares, restaurantes e quiosques para garantir a segurança alimentar da população da Capital e turistas que visitam a cidade durante o verão e período carnavalesco. As ações têm início nesta sexta-feira (12) dentro do programa ‘Amigos da Praia’ e nas prévias de Carnaval.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Renata Albuquerque, ações de fiscalização são executadas rotineiramente pela Vigilância Sanitária, mas este é um período em que o trabalho é reforçado. “As equipes estarão em campo não só para fiscalizar as condições em que os alimentos são preparados e comercializados, mas sobretudo para orientar os comerciantes sobre quais são as condições ideais para oferecer o alimento ao consumidor”, destacou.

Durante as ações, será distribuída a ‘‘Cartilha do Manipulador de Alimentos’, que tem como objetivo capacitar estes profissionais, visando garantir a segurança e qualidade das preparações produzidas através dos procedimentos de boas práticas de manipulação.

Na cartilha, a Vigilância Sanitária orienta aos comerciantes que é primordial manter uma boa higiene pessoal; lavar bem os alimentos, mantendo-os adequadamente refrigerados; evitar a utilização de anéis, relógios, pulseiras ou quaisquer outros acessórios; utilizar EPIs adequados; manter as bancadas sempre limpas; não utilizar utensílios sem higienização prévia; manter alimentos acondicionados em temperatura adequada conforme orientação do fabricante e manter em recipientes apropriados com tampa para proteção dos alimentos contra vetores.

Orientações ao consumidor – Por outro lado, a população também pode fazer sua parte, tomando os cuidados necessários para não consumir alimentos que possam causar danos à saúde.

A diretora de Vigilância em Saúde orienta que os consumidores devem, preliminarmente a compra, observar as condições de higiene dos estabelecimentos que comercializam alimentos, devendo sempre optar por adquirir produtos apenas de locais que garantam a segurança higiênico-sanitária dos itens comercializados.

“É recomendado que os consumidores fiquem atentos as características dos alimentos antes de realizar a compra, uma vez alterações de odor, cor, sabor, consistência e aparência podem prontamente evidenciar que ele está impróprio para consumo”, alertou Renata Albuquerque.

Em caso de constatação de não conformidades, o consumidor pode formular uma denúncia na Vigilância Sanitária de João Pessoa, através do número de telefone 3213-7545 ou por meio da Ouvidoria Setorial da Saúde, pelo número de telefone 160.

Amigos da Praia – Durante o ‘Amigos da Praia’, a Vigilância Sanitária vai realizar um trabalho educativo com foco nos trabalhadores dos quiosques. A ação segue até o dia 10 de fevereiro, sempre aos finais semana. Na programação estão as praias de Tambaú, Cabo Branco, Seixas, Manaíra e Bessa.

Prévias do Carnaval – O trabalho educativo segue, também, junto aos comerciantes de alimentos que estarão presentes nas prévias do Carnaval Folia de Rua e Carnaval Tradição. A programação se estende até o dia 12 de fevereiro.