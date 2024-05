Hospital Santa Isabel e ICV recebem certificado da Anvisa por práticas de segurança do paciente

Pelo segundo ano consecutivo, o Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) e o Instituto Cândida Vargas (ICV) estão recebendo o certificado de alta adesão às práticas de segurança do paciente concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Administradas pela Prefeitura de João Pessoa, as unidades de saúde buscam diariamente garantir mais segurança aos pacientes e profissionais que atuam nesses serviços.

O Hospital Santa Isabel e o ICV integram uma seleta lista de hospitais públicos e privados, que possuem unidades de terapia intensiva (UTI) e estão recebendo o certificado. De acordo com o resultado da avaliação nacional das práticas de segurança do paciente dos hospitais públicos e privados do Brasil, divulgado pela Anvisa, apenas 13 hospitais do Estado, entre eles os dois administrados pela Prefeitura de João Pessoa, foram contemplados com alta adesão.

A diretora-geral do Santa Isabel, a médica Adriana Lobão, disse que a concessão do certificado dado pela Anvisa pela segunda vez ao hospital evidencia o trabalho realizado na unidade em garantir a integridade e segurança dos pacientes, com um alto padrão assistencial.

“O reconhecimento da Anvisa em relação as práticas seguras para os pacientes contemplam o que a gente tenta passar para os funcionários, que é o processo de trabalho bem feito, que contemple melhores resultados para os pacientes, respeitando normas, metas e objetivos que são definidos internacionalmente. A gente estimula a prática, o Núcleo de Segurança do Paciente do hospital faz uma abordagem a estimular a realização da notificação de eventos adversos. Nós, inclusive, trabalhamos através dessas notificações em QR Code específico para facilitar que os eventos adversos sejam realmente avaliados e tratados individualmente, para que eles não mais se repitam. São processos estruturados, robustos, que nós tentamos incutir. E estamos obtendo sucesso na realização do tratamento assistencial no Hospital Santa Isabel”, comemorou Adriana Lobão.

A diretora técnica do ICV, Juliana Soares, também comemorou a conquista do certificado. “Estamos extremamente felizes e orgulhosos por receber o certificado de alta adesão às práticas de segurança do paciente concedido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esta conquista reflete o compromisso incansável da nossa equipe em proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para todas as mães e bebês que passam pela nossa maternidade. Continuaremos dedicando todos os nossos esforços para garantir a excelência no cuidado e na segurança de nossos pacientes”, disse.

Núcleo – O Núcleo de Segurança do Paciente do Hospital Municipal Santa Isabel é coordenado pela nutricionista Danielly Chiapetta. O NSP é responsável por promover e garantir a segurança dos pacientes. Suas atividades incluem desenvolver protocolos de segurança, fornecer treinamento, coletar e analisar incidentes, gerenciar riscos, realizar campanhas de conscientização e colaborar com comitês multidisciplinares. O objetivo principal é criar um ambiente seguro, prevenir incidentes e melhorar continuamente a qualidade do atendimento prestado.

Os 13 hospitais públicos e privados do Estado contemplados com o certificado são:

– Hospital Municipal Santa Isabel;

– Instituto Cândida Vargas;

– Instituto de Saúde Elpídio de Almeida;

– Hospital de Clínicas de Campina Grande;

-Hospital Regional de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes;

– Hospital da Polícia Militar General Edson Ramalho;

– Hospital Universitário Lauro Wanderley;

– Maternidade Frei Damião;

– Hospital das Neves;

– Hospital Universitário Nova Esperança;

– Hospital Alberto Urquisa Wanderley;

– Procardio Hospital Memorial São Francisco;

– Hospital e Maternidade Flávio Ribeiro Coutinho.