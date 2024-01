ex-prefeito de Santa Rita chama Nilvan de “neguinho vagabundo” e vai ser processado

O comunicador Nilvan Ferreira (PL) afirmou que vai processar o ex-prefeito de Santa Rita por crime de racismo. Em áudio vazado de grupo de aplicativo de mensagem, atribuído ao ex-prefeito de Santa Rita, Reginaldo Pereira, o pré-candidato a prefeito de João Pessoa é chamado de “neguinho’ vagabundo.

As palavras racistas foram usadas para criticar a possibilidade de Nilvan ser candidato a prefeito de Santa Rita pela oposição. Reginaldo Pereira quer apoiar outro nome Pedrito, ex-prefeito de Cruz do Espírito Santo.

Ao argumentar sobre apoio a um correligionário disse: “Mas votar em Nilvan Ferreira, amigo velho! Eu vou para lá dizer quem é esse neguinho vagabundo”.



https://jornaldaparaiba.com.br/wp-content/uploads/2024/01/SONM-NILVAN-LAERTE-26-01-24.mp3

No áudio, ele também faz críticas duras a desembargadores da Paraíba, com xingamentos que nem os aplicativos de Inteligência Articial quiseram transcrever. “Devido aos termos de uso, esse áudio não poderá ser transcrito”, mensagem do aplicativo.

https://jornaldaparaiba.com.br/wp-content/uploads/2024/01/SONM-REGINALDO-DESEM-LAERTE-26-01-24.mp3

Ao Conversa Política, Nilvan afirmou que ele precisa ser punido pelo que disse por uma questão didática. “O cara pode não gostar de mim por mil motivos, mas esse argumento…não é argumento”.

Ainda não conseguimos falar com o ex-prefeito para comentar as declarações. O espaço está aberto.

Confira áudio completo: