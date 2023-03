Mais saúde

Vacinação neste sábado acontece no Mangabeira Shopping e na orla de Cabo Branco

31/03/2023 | 17:00 | 42

Para garantir a assistência preventiva e contínua à população pessoense, a Prefeitura de João Pessoa contará, neste sábado (1º), com dois locais de apoio para vacinação. No Mangabeira Shopping, com acesso para pedestres no subsolo e drive-thru no estacionamento externo, serão ofertadas todas as vacinas do calendário de rotina e as que previnem contra Covid-19, das 8h às 16h.

O outro ponto é na orla de Cabo Branco, em frente à Fundação Casa de José Américo, das 8h às 12h, com oferta de todas as vacinas para o público acima de 12 anos de idade. A ação de vacinação vai acontecer no sábado (1º) e também no domingo (2).

Públicos – Para crianças entre seis meses a dois anos de idade estão sendo ofertadas a primeira e segunda dose para quem já iniciou o esquema vacinal com o imunizante ‘Pfizer-BioNTech baby’ a pelo menos quatro semanas (28 dias).

Para as crianças a partir dos 3 anos de idade, a terceira dose, que é a dose de reforço, é recomendada para quem iniciou o esquema primário (básico) completo, ou seja, D1 e D2. Estes poderão ir aos serviços de saúde fazer o reforço com o imunizante Pfizer Baby. Já as crianças de 5 a 11 anos devem receber uma dose de reforço quatro meses após a segunda dose. A vacina aplicada nesta faixa etária é a Pfizer pediátrica.

O imunizante da Pfizer Bivalente é destinado apenas para grupos prioritários, que são: pessoas imunocomprometidas e com deficiência permanente acima de 12 anos, idosos acima de 60 anos de idade, gestantes, puérperas (mulheres até 45 dias após o parto), comunidades quilombolas e trabalhadores de saúde.

Para os demais grupos, a campanha segue normalmente, com a aplicação da 1ª e 2ª doses e, ainda, a oferta das duas doses de reforço que são a 3ª e 4ª doses, ofertadas a população de acordo com a programação vacinal e com a faixa etária divulgadas pela Prefeitura de João Pessoa.

Locais para vacinação neste sábado (1º):

Mangabeira Shopping (acesso para pedestres e drive-thru)

Imunizantes: Todos os imunizantes do calendário de rotina e Covid-19

Público-alvo: todos os públicos a partir dos seis meses de idade.

Horário: 8h às 16h

Orla de Cabo Branco (acesso apenas para pedestres)Em frente a Fundação Casa de José Américo

Imunizante: Vacinas contra Covid-19, febre amarela, tríplice viral, hepatite e Tétano

Público-alvo: Pessoas acima de 12 anos de idade

Horário: 8h às 12h

Locais para vacinação neste domingo (2):

Orla de Cabo Branco (acesso apenas para pedestres)Em frente a Fundação Casa de José Américo

Imunizante: Vacinas contra Covid-19, febre amarela, tríplice viral, hepatite e Tétano

Público-alvo: Pessoas acima de 12 anos de idade

Horário: 8h às 12h