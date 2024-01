Equipes que atuam com vacinação estarão em quatro pontos de João Pessoa neste sábado

As equipes que atuam com prevenção por meio da vacinação da rede municipal de saúde, estarão atendendo toda a população em quatro pontos móveis na Capital, neste sábado (27). A estratégia tem como objetivo garantir a assistência das pessoas que não conseguem tempo para buscar uma sala de vacina durante a semana e, ainda, garantir também o cuidado dos turistas que visitam a cidade e precisam se vacinar.

Para facilitar o acesso, as equipes estão distribuídas nos seguintes locais: no Shopping Sul, no bairro dos Bancários, no Home Center Ferreira Costa, às margens da BR-230 e no Shopping Tambiá, até as 16h. Os profissionais de saúde estarão também no Busto de Tamandaré, no período das 18h às 22h30 com a oferta das vacinas contra difteria e tétano adulto (dT), tríplice viral e hepatite B e contra Covid-19, além da realização de teste rápido para diagnóstico da sífilis e HIV.

Os imunizantes que protegem contra a Covid-19 podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais. A vacina contra Covid-19 está disponível para toda a população acima de seis meses de idade, de acordo com as recomendações e orientações do Ministério da Saúde.

Outras vacinas – Já o Centro Municipal de Imunização, localizado no bairro da Torre, estará aberto no final de semana, no período das 8h às 12h, exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) para pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes com perfurocortantes. Já no caso da antirrábica, são para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Documentação – Para ter acesso às vacinas, o usuário deve apresentar um documento oficial com foto e a Caderneta Nacional de Vacinação ou o Cartão de Vacina.

Saiba os locais para vacinação neste sábado (27):

Busto de Tamadaré (Forró Verão)

Horário: 18h às 22h30 Serviços:

Vacinação e teste rápido para diagnóstico da sífilis e HIV.

Home Center Ferreira Costa

Horário: 8h às 16h Serviço: Vacinação

Shopping Tambiá

Horário: 9h às 16h

Serviço: Vacinação

Shopping Sul

Horário: 10h às 16h

Centro de Imunização (aberto aos sábados e domingos)

Horário: 8h às 12h.

Serviço: Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência. Pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes, com perfuro cortantes e no caso da antirrábica para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.