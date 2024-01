CPICS Canto da Harmonia promove ‘Manhã Terapêutica’ para usuários neste sábado

26/01/2024 |

O Centro de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde (CPICS) Canto da Harmonia, situado no bairro do Valentina Figueiredo, região da Zona Sul de João Pessoa, promove, neste sábado (26), uma ‘Manhã Terapêutica’ com seus usuários. De acordo com Greicy Bernardo, diretora CPICS Canto da Harmonia, as atividades terão início a partir das 9h da manhã e serão voltadas ao cuidado com a saúde.

“Neste sábado, a nossa manhã será voltada para o cuidado em saúde, através das práticas integrativas. Nosso espaço tem como missão promover a saúde, a qualidade de vida por meio das práticas integrativas e completares, especialmente no mês voltado para cuidarda saúde mental, vamos promover essa manhã de cuidados”, destacou a diretora do CPICS Canto da Harmonia.

Programação – A Manhã Terapêutica do CPICS Canto da Harmonia no Valentina Figueiredo terá início a partir das 9h da manhã, com uma Oficina de Terapia do Chá, que será um momento breve de conversa sobre ervas relaxantes e seu uso no dia a dia. Às 10h, será realizada uma Oficina de Massagem e atendimento de Auriculoterapia. Para concluir as atividades, às 11h o CPICS Canto da Harmonia vai promover uma roda de conversa sobre ‘a criança interior e saúde mental’.

Canto da Harmonia – Para ter acesso ao serviço, o usuário deve comparecer ao CPICS nos dias úteis com o seu Cartão SUS, documento com foto e comprovante de residência. O Centro de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde Canto da Harmonia fica situado à Rua Ulisses Alves Pequeno, s/n, Valentina Figueiredo. O telefone para informações é o (83) 3213-7623 e o horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h.