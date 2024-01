Cícero Lucena sanciona Lei que dá nome de Allen Lucena a Academia ao Ar Livre de Cabo Branco

A primeira Academia ao Ar Livre de João Pessoa, na orla de Cabo Branco, construída pela Prefeitura, agora se chama Allen Lucena – uma justa homenagem, em forma de Lei, sancionado pelo prefeito Cícero Lucena, nesta quinta-feira (18). A solenidade aconteceu no Centro Administrativo Municipal (CAM), em Água Fria.

“Feliz, porque a Academia ao Ar Livre está consolidada como um espaço da prática esportiva, da qualidade de vida, e que agora também servirá para manter viva a lembrança de um grande desportista. Uma pessoa que dedicou sua vida ao esporte, como atleta e educador físico, fazendo o bem para outras pessoas”, destacou o prefeito Cícero Lucena, que recebeu os familiares de Allen Lucena na solenidade de homenagem.

Allen Lucena teve grande trajetória no futsal paraibano, que o levou a fazer carreira internacional, na França, ao lado de outros jogadores conterrâneos. Também foi educador físico no projeto da Prefeitura de João Pessoa, hoje intitulado Saúde em Movimento. Ele faleceu em 2017, aos 34 anos, vítima de um infarto. Mãe de Allen Lucena, Kátia Lucena de Araújo agradeceu a homenagem e disse que a memória do atleta ficará eternizada por meio de um equipamento que tem tudo a ver com sua trajetória.

“Ele trabalhava na praia à noite, no circuito de praia, ali atrás do Busto de Tamandaré. Então, eu achei muito justo a Academia receber o nome dele, justamente por essa questão. Desde criança que ele vivia na praia, praticando futebol, e depois foi para o futsal, jogou aqui, jogou na França, na Itália”, afirmou.

O autor do Projeto de Lei foi o vereador Bosquinho, que justificou a honraria dizendo que Allen Lucena foi um dos pioneiros dos circuitos de praia em João Pessoa, praticando atividades e ajudando as pessoas a buscarem qualidade de vida. Hoje, o prefeito sanciona a nossa lei, ao lado dos familiares de Allen, da sua mãe, dos seus irmãos, Adriano e Luciano, todos que fazem aqui esse momento brilhante. Então, só agradecer ao prefeito Cícero Lucena pelo reconhecimento a uma pessoa, a um paraibano, a um desportista que tanto fez pela nossa cidade”, afirmou o vereador.