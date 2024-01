MATTEUS É O NOVO LÍDER, VEJA QUEM ESTÁ NO VIP E XEPA

Por MRNews



Nesta quinta-feira (18), a casa mais vigiada do Brasil se prepara para uma intensa batalha: a Prova do Líder no BBB 24. A competição, que promete movimentar a trama, terá todos os 23 moradores da casa participando.

A prova será dividida em três etapas, começando com uma escolha crucial. Cada participante terá que selecionar um celular numerado, e somente os 10 escolhidos terão a oportunidade de avançar para a segunda fase. Os números sorteados são: 2, 3, 7, 9, 13, 14, 16, 19, 20 e 22.

As próximas etapas prometem ainda mais emoção, com 10 brothers avançando para a segunda fase e apenas três garantindo seu lugar na grande decisão. Acompanhe ao vivo para descobrir, junto com Tadeu Schmidt, quem serão os privilegiados a conquistar a tão cobiçada liderança. Prepare-se para uma noite cheia de surpresas e reviravoltas no universo do Big Brother Brasil 24.

Quem venceu a prova do líder

Na final ficou ALANE, Mateus e Pitel. Nesta ordem eles executaram a última etapa da prova e quem venceu foi Matteus

Quem está VIP é Xepa?

VIP: Vanessa Lopes, Isabelle, Davi, Juninho, Deniziane, Rodriguinho, Matteus, Lucas Henrique, Alane

XEPA: Outros

Dinâmica Intensa no BBB 24: Quarta Eliminação Anunciada para Domingo, 21/1

Na mais recente reviravolta do Big Brother Brasil 24, Tadeu Schmidt compartilhou as emoções que aguardam os telespectadores nos próximos dias. A quarta berlinda da temporada será formada na sexta-feira, 19 de janeiro, culminando na eliminação do quinto participante no domingo, 21/1.

A semana promete agitar os ânimos dos fãs do programa. Na quinta-feira, 18/1, todos os participantes competirão na Prova do Líder, seguida pelo desafio “Na Mira do Líder”, envolvendo quatro participantes.

A sexta-feira, 19/1, reserva a Prova do Anjo em duplas, com dois autoimunes e um imunizado. A formação do Paredão Triplo acontecerá com a dupla de Anjos imunizando um participante por consenso, o Líder indicando outro, e a Casa votando, cada membro escolhendo duas pessoas distintas. Os dois mais votados da casa enfrentarão o temido Paredão.

O clímax da semana será no domingo, 21/1, com a eliminação do quinto competidor. Os fãs certamente estão ansiosos para ver como essa dinâmica intensa influenciará o rumo do jogo e as alianças formadas na casa mais vigiada do Brasil.