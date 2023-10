Procon-JP registra que a gasolina comum tem preço médio de R$ 5,781 na Capital

A média no preço as gasolina comum na Capital foi registrada em R$ 5,781, segundo pesquisa comparativa para preços dos combustíveis realizada pelo Procon-JP, com o produto oscilando entre R$ 5,670 (Ferrari – Centro) e R$ 5,890 (Ale Grid – Bairro das Indústrias) para pagamento à vista, mantendo o mesmo valor encontrado no levantamento da semana passada nas duas pontas. A diferença está R$ 0,23 e a variação em 3,9%. Clique aqui e confira a tabela de preços.

A pesquisa, que foi realizada em 109 postos que estavam em atividade no dia 17 de outubro, mostra, ainda, que o preço da gasolina comum aumentou em um local, reduziu em 23 e se manteve em 83 se comparado à pesquisa do último dia 10. Para pagamento no cartão, o preço do produto oscila entre R$ 5,670 e R$ 6,090.

A gasolina aditivada mostra redução nas duas pontas em relação à pesquisa anterior, saindo de R$ 5,780 para R$ 5,740 (Auto Posto – Valentina) e de R$ 6,120 para 6,090 (Maxi – Oitizeiro, Cajueiro – Cuiá e Free Way – Miramar), com média de R$ 5,948, variação de 6,1% e diferença de R$ 0,35.

Álcool – Já o álcool manteve os preços nas duas pontas quando comparado ao último dia 10, e oscila entre R$ 3,950 (Ferrari – Centro) e R$ 4,390 (Setta – Alto do Mateus e Z – Jardim Cidade Universitária). A diferença do etanol foi registrada em R$ 0,44, a média em R$ 4,081 e a variação em 11,1%. Dos postos visitados pelo Procon-JP, apenas dois aumentaram, 11 reduziram e 92 mantiveram os mesmos preços desde a semana passada.

S10 – O levantamento constata, ainda, que o diesel S10 traz leve aumento no menor preço considerando a pesquisa anterior, saindo de R$ 5,780 para R$ 5,790 (N. S de Fátima – Bairro dos Estados, Triunfo – Torre, Comercial – Geisel, Auto Posto – Valentina e Epitácio Pessoa – Tambauzinho), com o maior caindo de R$ 6,290 para R$ 6,250 (Ayrton Senna – Ipês e Villaggio – Bancários). A diferença está em R$ 0,46, a média em R$ 5,952 e a variação em 7,9%. Em relação à pesquisa passada, três locais aumentaram, 10 reduziram e 88 mantiveram o mesmo preço.

Diesel comum – O diesel comum mostra redução no menor preço comparado ao último dia 10, saindo de R$ 5,780 para R$ 5,750 (Independência – Tambiá), com o maior se mantendo em R$ 5,990 (Elesbão – Água Fria, Pichilau – Distrito Industrial e FX – Bessa). A média está em R$ 5,871, a variação em 4,2% e a diferença em R$ 0,24.

GNV – Quando comparado ao último levantamento, o Gás Natural Veicular (GNV) manteve os mesmos preços nas duas pontas e oscila entre R$ 4,450 (Z – Jardim Cidade Universitária e Estrela – Geisel), e R$ 4.460 (10 postos). Todos os 12 postos visitados pela pesquisa estavam com o mesmo preço da pesquisa anterior.

Confira a pesquisa completa acessando os sites da Prefeitura de João Pessoa www.joaopessoa.pb.gov.br e do Procon-JP www.proconjp.pb.gov.br