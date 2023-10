Rede de supermercados oferta mais de 30 vagas temporárias para o fim do ano, na Paraíba

Uma rede de supermercados está com mais de 30 vagas temporárias abertas para atuação na Paraíba. As oportunidades buscam reforçar o time das unidades do grupo durante o período de festas de final de ano que, tradicionalmente, apresenta com um maior volume de clientes nas lojas.

Entre as funções disponíveis no processo seletivo do Assaí Atacadista estão a de operador(a) de caixa, repositor(a) de mercearia, repositor(a) de perecíveis, repositor(a) de FLV (frutas, legumes e verduras), fiscal de caixa, entre outras. O período de atuação será entre 20 de novembro e 31 de dezembro de 2023, com possibilidade de efetivação após a data.

Os interessados devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo e disponibilidade para trabalhar em escala de 6×1 (seis dias trabalhados e um de folga por semana). Para se candidatar, basta realizar o cadastro exclusivamente online até o dia 10 de novembro.