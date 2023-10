Prefeito autoriza construção do Centro Especializado em Reabilitação e da USF Jardim Cidade Universitária

Nos Bancários, a Prefeitura de João Pessoa avança com obras e serviços de saúde, com olhar inclusivo e humanizado. Nesta quarta-feira (18), num dia de agenda extensa dedicada ao bairro, o prefeito Cícero Lucena assinou a licitação para construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER), que vai oferecer atendimento para quatro tipos de deficiência, e ainda autorizou o início das obras da Unidade de Saúde da Família (USF) Jardim Cidade Universitária, que vai atender cerca de oito mil moradores.

O Centro Especializado em Reabilitação vai oferecer tratamento para pessoas com deficiência física, visual, auditiva e mental, além de fisioterapia, reabilitação física e tratamento médico. Serão 12 consultórios médicos e 04 consultórios de fisioterapia, com hidroterapia em piscina aquecida. Após vencida a etapa da licitação, a previsão de execução da obra é de 10 meses, num investimento de R$ 8 milhões.

“Todas as obras são importantes, mas essa é mais especial ainda, porque, aqui, nós estamos tratando de vidas. E de vidas que precisam cada vez mais do nosso olhar, da nossa atenção e da nossa dedicação. A Prefeitura de João Pessoa faz com tecnologia, com eficiência, mas principalmente com amor ao próximo”, destacou o prefeito durante a solenidade.

O secretário municipal de Saúde, Luis Ferreira, disse que esse equipamento tem a marca da atual gestão, que se preocupa e cuida da inclusão. “Porque é o cuidado com as pessoas que têm limitações físicas, nesse caso aqui, também com limitações visuais, auditivas e intelectuais. Todos vão ser tratados aqui em um equipamento de primeira linha”, garantiu o secretário.

Farmácia container – Inaugurada há menos de uma semana, o equipamento já atendeu cerca de 300 usuários, com uma oferta de 107 tipos de medicamentos, assim como numa unidade de saúde da família. Os usuários têm acesso ao equipamento de forma gratuita, de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h.

Remédio em casa – A Prefeitura de João Pessoa também entrega medicamentos em casa e, nos Bancários, o aposentado João Diniz, de 72 anos, está recebendo esse cuidado da gestão municipal para tratamento da hipertensão. “Estou muito feliz em receber essa medicação e a visita do prefeito, que veio aqui acompanhar o meu tratamento. Só tenho a agradecer, é uma comodidade que não tem preço”, agradeceu.