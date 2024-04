Ala pró-Cartaxo se reúne para contraofensiva a possível aliança do PT com Cícero

Uma ala do PT que manifestou recentemente apoio ao nome do deputado Luciano Cartaxo (PT) como pré-candidato a prefeito de João Pessoa se reuniu ontem (12) para traçar a estratégia de diálogo com a Executiva Nacional do PT, que é quem deve dar a cartada final sobre a posição do partido na disputa majoritária na capital.

Além de Cartaxo, principal interessado, também participaram da reunião o deputado federal Luiz Couto (PT), os dirigentes políticos Antônio Barbosa e Legal Lacerda, o secretário de Organização do PT/PB, Luiz Nunes (Luizinho), e o advogado Agamenon Vieira. O ex-governador Ricardo Coutinho participou de modo remoto.

A preocupação do grupo é que o PT ceda a pressões externas e também de uma parte interna da militância para oferecer apoio ao projeto de reeleição do prefeito Cícero Lucena (PP). Apesar do gestor ter em seu arco de aliança o PCdoB e o PV, que integram a federação FÉBrasil com o PT, além do PSB, ele é visto com resistência por alguns petistas.

Na avaliação de Couto, Cícero tem histórico de apoio a Bolsonaro e uma administração considerada insatisfatória para os pessoenses.

“Impensável defender um nome fora do PT, principalmente, o nome do atual prefeito Cícero Lucena. Não podemos defender um nome que fez campanha para Bolsonaro, que votou em Bolsonaro e que sempre defendeu um projeto de direita e conservador. Além disso, não tem feito uma boa administração para os pessoenses. Não tem nenhuma identidade com o PT”, afirmou Couto.

Ricardo Coutinho participa online

Ricardo Coutinho abriu mão do passado de críticas a Cartaxo pela sua saída do PT e quanto a sua gestão na prefeitura de João Pessoa. Tem como foco evitar a reeleição de Cícero, aliado do governador João Azevêdo (PSB), com quem rompeu em 2019.

Na reunião, o ex-governador enfatizou a importância de apresentar um projeto alinhado à esquerda e ao legado de Lula, destacando que o povo de João Pessoa optará por um candidato que represente os valores progressistas e não a extrema direita de Bolsonaro.

“O povo sabe quem trabalhou e trabalha por uma João Pessoa e um Brasil mais digno e com direitos para todas as pessoas. E quem vai representar o projeto do presidente Lula. Não vai querer optar por quem representa a extrema direita de Bolsonaro”, disse Ricardo.

Luciano Cartaxo retribuiu o gesto, reiterando seu compromisso com a esquerda e a luta contra o bolsonarismo. “Esse é o meu lado, o lado do presidente Lula, o lado de quem entende que importante vencer o Bolsonarismo em João Pessoa. O prefeito Cícero representa o projeto reprovado do ex-presidente Bolsonaro e vencido nas últimas eleições, além de não entregar nada de importante para a população de João Pessoa na sua administração”, criticou.